К 2025 году Чехия собирается добиться независимости от нефтяных поставок из России, сообщает N-TV. Помочь ей в этом должно расширение пропускной способности трансальпийского трубопровода TAL. В год по нему планируется поставлять до 8 млн тонн чёрного золота. Но реализация инфраструктурного проекта потребует больших затрат, а именно €67,5 млн, рассказывает немецкое издание.
К 2025 году Чехия приобретёт независимость от поставок нефти из России, сообщает N-TV. Об этом заявил премьер-министр страны Пётр Фиала во время посещения центрального хранилища чёрного золота рядом с Прагой. Он назвал это «знаковым событием» в истории страны.
Добиться независимости позволит расширение пропускной способности трансальпийского трубопровода TAL до 8 млн тонн нефти в год. Линия поставок идёт от порта в итальянском городе Триесте до немецкого города Ингольштадт. В Германии она присоединена к трубопроводу чешской государственной компании Mero. Именно эта фирма возьмёт на себя расходы по расширению пропускной способности. По имеющимся подсчётам, речь идёт о €67,5 млн.
Причиной отказа от российской энергии послужило начало боевых действий на Украине. Либерально-консервативное правительство в Праге активно поддерживает Киев и уже поставило ему много оружия. В прошлом году 56% всего импорта нефти в Чехию приходило из России.
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