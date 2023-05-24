France info: без английского в школах и метро — как в России борются с западными ценностями

В рамках борьбы против западных ценностей в России стал исчезать английский язык, заметил журналист France info. По его словам, английский становится предметом раздора в школах и исчезает с указателей московского метро. Его изучение предлагают заменить изучением китайского языка и языков соседних с Россией стран.

В России власти уверяют граждан, что страна сражается против Запада и, в частности США, пишет France info на своём сайте. И это борьба не только военная, но также идеологическая и культурная, и выражается она в защите традиционных российских ценностей от «декадентских западных». В частности, автор статьи заметил, что это выражается в попытке «незаметно и постепенно» убрать английский язык из публичного пространства.

В Москве всегда было много магазинов, вывесок, рекламных объявлений, где легко были перемешаны русский и английский языки, часто без перевода. «Для образованной российской молодёжи английский язык стал вторым языком, которым они зачастую хорошо владеют», — отмечает журналист. Но в последнее время власти дают иные сигналы. Например, уже поступило предложение отменить обязательное изучение английского языка в школе. А спикер Госдумы Вячеслав Володин довёл эту мысль до конца: «Давайте учить наши национальные языки! Английский — мёртвый язык. Он в прошлом».

Хотя официальных инструкций ещё нет, некоторые проявляют инициативу: так, новые станции метро, ​​открытые в Москве, больше не имеют указателей на английском языке. А на старых появились некоторые панели целиком на кириллице. В школах англо-саксонская культура порой становится предметом разногласий между учениками. Так, журналист приводит в качестве примера ситуацию, когда учащиеся отказываются делать домашнюю работу по английскому языку, потому что «это язык врага».

Хотя встречается и обратная тенденция, отмечает автор статьи в France info. Так, студенты престижного Московского физико-технического института добились от руководства отказа от замены изучения английского языка изучением китайского.