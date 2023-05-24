France info: без английского в школах и метро — как в России борются с западными ценностями
В России власти уверяют граждан, что страна сражается против Запада и, в частности США, пишет France info на своём сайте. И это борьба не только военная, но также идеологическая и культурная, и выражается она в защите традиционных российских ценностей от «декадентских западных». В частности, автор статьи заметил, что это выражается в попытке «незаметно и постепенно» убрать английский язык из публичного пространства.
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