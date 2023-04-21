Вести: Одесса не откажется от логотипа российского дизайнера

Одесский городской совет не собирается отказываться от логотипа города, разработанного российским дизайнером Артемием Лебедевым. Как передают «Вести», директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции города Иван Липтуга заявил, что не видит причин для замены «якоря-сердца» на другой символ из-за политической позиции Лебедева.

Одесский горсовет хочет оставить логотип города, разработанный российским дизайнером Артемием Лебедевым. Как пишут «Вести», об этом заявил директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

Чиновник отметил, что не видит причин для замены «якоря-сердца» на другой символ из-за политической позиции Лебедева.

«Чтобы провести замену, нужны время и деньги, я не верю в успех этого мероприятия. Мы обновим шрифты и другие элементы, некоторые изменения произойдут и с формой скульптуры, однако проводить замену не стоит», — добавил он.

Туристический символ Одессы «якорь-сердце» заказывала ассоциация «Туризм Одессы». Липтуга утверждает, что он претерпит небольшие изменения, но мэрия от него не откажется. По его словам, реализация идеи якоря-сердца имела феноменальный успех и у неё нет аналогов на постсоветском пространстве.

«Сегодня этот символ используется не только в сфере туризма, а и в самых неожиданных отраслях. Он представляет Одессу на международной арене, бронзовые композиции якоря-сердца сегодня установлены в Ларнаке, Марселе, Генуе, Регенсбурге, Клайпеде, ожидается установка в Иокогаме и Майами», — отметил Иван Липтуга, добавив, что Лебедев подарил Одессе эту работу.

Как отмечает издание, Артемий Лебедев «является сторонником вторжения России на Украину» и недавно во время прямого эфира в своём блоге «просил российских оккупантов пройти ещё немного вперёд и взять город, чтобы он мог летать туда без визы».