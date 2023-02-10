Был «Потёмкинский», стал «Гетманский»: в Одессе решили дерусифицировать хлеб

03:21
Обозреватель 19FortyFive Касс назвал ментальное состояние Байдена его основной слабостью
Ментальное состояние здоровья президента США Джо Байдена является его «одной большой слабостью». Такое мнение выразил обозреватель Харрисон Касс в статье для издания 19FortyFive.
03:10
Спасатели в сирийской Джебле извлекли из-под завалов 11 выживших
Начальник гражданской обороны арабской республики Джебла генерал-майор Сафван Бахлюль заявил о спасении 11-ти выживших под завалами в результате недавних мощных землетрясений.
03:03
Посол Антонов: планы стран Запада нанести России стратегическое поражение сорваны
Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что планы западных стран, которые рассчитывали нанести России стратегическое поражение, сорваны.
02:52
СМИ: Литва отправила на Украину зенитные орудия Bofors L70
Литва отправила на Украину десятки зенитных орудий Bofors L70.
02:43
WP: ФБР обнаружило секретный документ при обыске в доме бывшего вице-президента США Пенса
Сотрудники ФБР обнаружили один секретный документ при обыске в доме бывшего американского вице-президента Майка Пенса.
02:30
Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ погиб один человек.
02:22
FT: в случае конфликта Британия продержится пять дней из-за истощённых запасов оружия
В случае возникновения военного конфликта армия Великобритании «продержится около пяти дней» в связи с истощёнными запасами вооружения. Такое мнение выразил руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.
02:12
Вучич заявил, что ожидает скорого усиления интенсивности боевых действий на Украине
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода.
02:02
Военный аналитик Кофман: поставляемые Западом танки не изменят ход украинского конфликта
Танки, которые западные страны поставляют Украине, не окажут серьёзного влияния на ход украинского конфликта. Такое мнение выразил директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман.
01:51
Губернатор Идлиба: Дамаск готов к ввозу помощи в неподконтрольные ему районы провинции
Губернатор провинции Идлиб Таир Сальхаб заявил, что сирийское правительство готово к ввозу гуманитарной помощи в неподконтрольные ему районы на северо-западе провинции Идлиб.
01:42
Вучич: Сербия находится между Западом и Россией, как между молотом и наковальней
Сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva заявил, что Сербия в данный момент находится между западными странами и Россией, как между молотом и наковальней.
01:33
ВСУ выпустили за полчаса по Макеевке 14 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике 14 снарядов натовского калибра 155 мм за полчаса.
01:25
Рогов сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что при обстреле Мелитополя украинскими военными ранение получил мирный житель.
01:17
ВСУ за час выпустили по ДНР десять снарядов калибра 155 мм
Украинские войска за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики десять снарядов калибра 155 мм.
01:10
США ввели санкции против шести компаний КНР, связанных с аэрокосмической отраслью страны
Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.
01:04
Пригород Энергодара подвергся обстрелу со стороны Украины, АЭС не пострадала
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что пригород Энергодара подвергся обстрелу со стороны ВСУ, Запорожская АЭС не пострадала.
00:58
Легкоатлет Лысенко признался, что в глубине души надеется выступить на Олимпиаде-2024
Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко признался, что хранит надежду выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
00:56
«СТРАНА.ua»: в Киевской области произошли взрывы
На Украине, в Киевской области, произошли взрывы, сообщает издание «СТРАНА.ua».
00:50
«Торино» с Миранчуком в составе проиграл «Милану»
«Милан» одержал победу над «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
00:49
ЮНИСЕФ: сирийцам необходимы вода и продовольствие, есть риск возникновения эпидемии
Представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар заявил, что сирийцы после землетрясения в первую очередь нуждаются в питьевой воде и продовольствии, существует риск возникновения эпидемии в пострадавших от стихии районах.
00:41
ВСУ выпустили 246 снарядов по населённым пунктам ДНР
Украинские военные в течение минувшего дня 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив почти 250 различных боеприпасов.
00:35
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
На Украине, в Харьковской области, произошли взрывы, сообщило издание «Клименко Тайм».
00:30
Le Parisien: Неймар раздражает соседей шумными вечеринками во Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вызвал недовольство своих соседей из-за частых вечеринок в вечернее время.
00:29
Власти Словакии планируют начать проработку вопроса передачи МиГ-29 Украине
Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил о намерении начать процесс подготовки к передаче Украине самолётов МиГ-29, находившихся ранее в собственности Минобороны страны.
00:22
В МАГАТЭ сообщили об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине была остановлена.
00:15
В Пентагоне заявили, что не располагают данными о происхождении сбитого над Аляской объекта
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США не располагают сведениями о происхождении и возможностях сбитого над Аляской летательного аппарата.
00:08
РБК: стоимость комплекта новой формы для участников СВО составит 10,6 тысячи рублей
Стоимость комплекта новой формы для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, составит 10,6 тыс. рублей.
00:06
Кейн — об обмене Тарасенко: это не самое приятное, что я когда-либо слышал
Лидер «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс».
00:01
Пентагон: США отправляют авианосец для помощи Турции после землетрясения
Соединённые Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря с целью помощи Турции в ликвидации последствий землетрясения.
23:50
«СТРАНА.ua»: в Николаевской области Украины произошёл взрыв
В Николаевской области Украины прозвучал взрыв, сообщает издание «СТРАНА.ua».
23:44
В Белом доме заявили, что Байден в Польше объявит о продолжении поддержки Киева
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге заявил, что президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу объявит о продолжении поддержки Киева.
23:42
МОК и другие олимпийские организации выделят $1 млн на помощь Турции
Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский совет Азии (ОСА), Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) и Олимпийский фонд помощи беженцам (ORF) выделят $1 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
23:37
Голевой пас Кокорина помог «Арису» обыграть «Омонию»
«Арис» одержал победу над «Омонией» в матче 23-го тура чемпионата Кипра по футболу.
23:33
СК возбудил дело после падения рабочих в шахту лифта в Новой Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после падения четырёх рабочих в шахту лифта строящегося дома в Новой Москве.
23:33
Джикия: Дзюба — качественный игрок, который усилит «Локомотив»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о подписании контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и «Локомотивом».
23:31
Кирби заявил, что ему нечего анонсировать о возможности визита Байдена на Украину
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что ему нечего анонсировать о возможности визита американского президента Джо Байдена на Украину.
23:20
Рогов: в Мелитополе частные жилые дома пострадали из-за обстрела ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе Запорожской области частные жилые дома пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.
23:19
Радимов: страшновато становится за такой «Спартак», он впечатляюще выглядит
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов отметил высокий уровень игры «Спартака» в матчах Зимнего кубка РПЛ.
23:08
В Белом доме не готовы заявить, что сбитый над Аляской объект собирал разведданные
США пока не готовы утверждать, что сбитый над Аляской воздушный объект осуществлял сбор разведывательных данных, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
22:58
L'Équipe: Головин ведёт переговоры с «Монако» о продлении контракта
«Монако» провёл переговоры о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным.
22:51
В Москве рассказали о ходе работ по благоустройству района Ховрино
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Ховрино, чтобы проверить выполнение программы «Мой район».
22:50
Александринский театр готовит премьеру спектакля «Боркман»
Александринский театр представит премьеру спектакля «Боркман» в постановке Андрея Калинина 17 и 18 февраля, а также 4 и 5 марта.
22:48
В Сирии в результате землетрясения погибли 1387 человек
В Сирии в результате землетрясения, по последним данным, погибли 1387 человек.
22:45
Белый дом: военные США сбили над Аляской воздушный объект
Военные США сбили неопознанный воздушный объект в небе над Аляской, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.
22:43
В «Реале» отреагировали на слухи об интересе клуба к Сперцяну
Пресс-атташе мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде отказался комментировать информацию об интересе «сливочных» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
22:40
Карьерный консультант Валинуров заявил, что работодатель прежде всего изучает опыт кандидата
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о методах, которые используют работодатели при наборе персонала.
22:39
Инвестор Волкова назвала отсутствие лицензии ЦБ одним из признаков финансовой пирамиды
Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова назвала признаки финансовой пирамиды.
22:38
В петербургском театре обсудили сотрудничество с коллегами из Белграда
В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» обсудили сотрудничество с театром «Мадленианум» из Белграда.
22:36
В Аргентину не пустили шестерых беременных россиянок из-за ложной цели визита
Власти Аргентины не пустили на территорию страны шестерых беременных россиянок из-за ложной цели визита.
22:31
Белый дом: Байден посетит Польшу 20 февраля
Президент США Джо Байден 20 февраля приедет в Польшу с официальным визитом и пробудет там до 22 февраля.