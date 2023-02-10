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Был «Потёмкинский», стал «Гетманский»: в Одессе решили дерусифицировать хлеб

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Одесский хлебозавод №4 принял решение о переименовании батона «Потёмкинский» в «Гетманский». Как пишут «Вести», в пресс-службе предприятия сообщили, что продолжат проводить дерусификацию названий товаров, которая началась ещё в 2014 году.
Был «Потёмкинский», стал «Гетманский»: в Одессе решили дерусифицировать хлеб
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В рамках дерусификации Одесский хлебозавод №4 переименует батон «Потёмкинский» в «Гетманский». Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Компания «Одесский хлебозавод №4» сейчас продолжает проводить дерусификацию названий продукции, первый весомый шаг которой был ещё в 2014 году. Спасибо за замечания, и проводим работу по смене названия батона «Потёмкинского» на батон «Гетманский», — говорится в сообщении компании.

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