Был «Потёмкинский», стал «Гетманский»: в Одессе решили дерусифицировать хлеб

Одесский хлебозавод №4 принял решение о переименовании батона «Потёмкинский» в «Гетманский». Как пишут «Вести», в пресс-службе предприятия сообщили, что продолжат проводить дерусификацию названий товаров, которая началась ещё в 2014 году.

В рамках дерусификации Одесский хлебозавод №4 переименует батон «Потёмкинский» в «Гетманский». Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Компания «Одесский хлебозавод №4» сейчас продолжает проводить дерусификацию названий продукции, первый весомый шаг которой был ещё в 2014 году. Спасибо за замечания, и проводим работу по смене названия батона «Потёмкинского» на батон «Гетманский», — говорится в сообщении компании.