Das Erste: по всей Германии прошли обыски у экоактивистов-радикалов по подозрению в создании преступной организации

В нескольких федеральных землях Германии прошли обыски в домах и офисах климатических активистов — участников радикального движения «Последнее поколение», сообщает Das Erste. Генеральная прокуратура Мюнхена подозревает активистов в создании или поддержке преступной организации. Как сообщили в прокуратуре, целью общенационального рейда является поиск доказательств, касающихся членского состава и финансирования «Последнего поколения».

С раннего утра следователи обыскивают дома и офисы участников движения «Последнее поколение» в нескольких федеральных землях Германии, как здесь, в Берлине. Генеральная прокуратура Мюнхена проводит предварительное расследование по подозрению в создании или поддержке преступной организации. Помимо ряда случаев вымогательства, расследуется также попытка совершения диверсии на нефтепроводе Триест — Ингольштадт в Баварии.

КЛАУС РУЛАНД, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мюнхена: Вопрос о том, следует ли классифицировать «Последнее поколение» как преступную организацию, является вопросом правового характера. Искать ответ на этот правовой вопрос будут в конечном счёте суды на основании фактов, которые мы установим.

По словам Руланда, целью общенационального рейда является поиск доказательств, касающихся членского состава и финансирования «Последнего поколения». По данным прокуратуры, недавно группа собрала пожертвования на сумму 1,4 миллиона евро для финансирования дальнейших преступлений. В полдень активисты осудили обыски и объявили, что продолжат действовать.

ЭМЕ ВАН БААЛЕН, пресс-секретарь «Последнего поколения»: Пятнадцать обысков, которые прошли сегодня утром, сильно ударили по всем сторонникам «Последнего поколения». Они пугают нас. Но мы не должны застывать от страха.

Вопрос о том, как классифицировать «Последнее поколение» с юридической точки зрения, является предметом споров.

КРИСТОФ КЕЛЬБАХ, эксперт медиагруппы ARD по вопросам права: Расследования в отношении членов «Последнего поколения» в связи с созданием преступной организации ведутся различными прокуратурами в течение длительного времени. Однако являются ли климатические активисты на самом деле преступной организацией в соответствии с буквой закона — сложный и до сих пор не решённый вопрос.

На этой и следующей неделе «Последнее поколение» вновь призывает к протестам по всей Германии.

Дата выхода в эфир 24 мая 2023 года.