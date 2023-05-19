NBC News: не по карману — американцы стали реже менять автомобили

Согласно последним данным, теперь американцы пользуются своими машинами в среднем 12,5 лет. Современные автомобили служат дольше, но и стоимость стала выше. Для большинства населения замена транспортного средства — ощутимый удар по семейному бюджету. Ежемесячный платёж за автомобиль вырос почти на 250 долларов. NBC News сообщает, что в выигрыше оказались автомастерские, которые получили значительно больше клиентов.

Спрос на транспортные средства растёт. Однако согласно последним данным, американцы пользуются своими автомобилями и небольшими грузовиками рекордные 12 с половиной лет. Они служат дольше, но и стоимость у них выше.

Именно по этой причине механик из Южной Флориды Ник Озборн не расстаётся со своим внедорожником 2007 года.

ЖУРНАЛИСТ: При обычных обстоятельствах стали бы вы до сих пор ездить на нём?

НИК ОЗБОРН, механик: Ни за что. Я бы давно его поменял.

Отец пятерых детей меняет двигатель, отработавший 200 000 миль на другой, отслуживший 10 000 миль. Временная замена, но она соответствует бюджету его семьи.

ЖУРНАЛИСТ: Вы чувствуете себя в безопасности за рулём этого автомобиля?

НИК ОЗБОРН: Да нет, конечно. 200 000 миль, понимаете? А когда мои дети в ней едут, я вообще не уверен в безопасности после 200 000 миль. Но есть ли у меня выбор? Нет выбора.

Это последствия многолетнего дефицита, вызванного пандемией, перебоев с поставками и повышенного спроса. Средняя плата за подержанный автомобиль превышает 560 долларов, а за новый — почти 730. По данным одной из групп, это на 250 долларов в месяц больше, чем пять лет назад.

Отраслевые аналитики считают, что на ценообразование влияют более высокие процентные ставки и большая надёжность новых автомобилей.

БРАЙАН МУДИ, главный редактор Kelly Blue Book: Кто-то собирается сделать покупку впервые за долгое время. Их точно шокирует, насколько высоки цены и на новые, и на подержанные автомобили.

Побочный результат этой тенденции — автомастерские получили значительно больше клиентов.

ААРОН РОЙТЕР, автомастерская Autostar: Теперь машину не продают, даже с большим пробегом. Нам привозили автомобили с пробегом от 80 до 90 тысяч миль. А теперь больше 100, 150 тысяч.

Многие, вроде Ника, надеются переждать эту волну спроса.

НИК ОЗБОРН, механик: Я бы так хотел, чтобы мне сейчас был по карману минивэн с небольшим пробегом.

Когда путь к получению автомобиля станет немного проще.

Сэм Брук, NBC News, Майями.

Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.