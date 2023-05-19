NBC News: не по карману — американцы стали реже менять автомобили
Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.
Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.
Мебельная компания Mr.Doors провела исследование, в ходе которого россияне рассказали, что мешает их отдыху после трудового дня.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае введения санкций Евросоюзом российские алмазы купят в других местах.
Угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются.
Футбольный клуб «Уфа» не прекратит своё существование.
Жители Удмуртии смогут принять участие во всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» 4 июня 2023 года.
Во Владивостоке фестиваль «Модное Приморье» начнётся 25 мая. Мероприятие продлится три дня.
Энди Рурк, бас-гитарист британской рок-группы The Smiths, умер в возрасте 59 лет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три села в регионе осталось без света после обстрела украинских боевиков.
На 79-м году жизни умер актёр Хельмут Бергер, сыгравший Фантомаса в одноимённом мини-сериале 1979 года.
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Риме с россиянином Даниилом Медведевым.
Польская компания EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, подала иск против «Газпрома» на сумму 6 млрд злотых (более $1,4 млрд).
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская объяснила, почему ФФККР не разрешила Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о причастности Соединённых Штатов к убийству журналистки Дарьи Дугиной и военного блогера Владлена Татарского, а также к подрыву машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина.
Поставка Западом Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow противоречит международным нормам в сфере вооружений.
Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия российских граждан президенту России Владимиру Путину составил 80,1%.
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с ведущими лигами Европы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сложной ситуацию в России в вопросе демографии.
Ситуация по контролю над вооружениями очень печальная, ответственность целиком и полностью лежит на США.
Образовательная платформа «Учи.ру» провела исследование, посвящённое тому, что вдохновляет учителей в их работе. Участниками опроса стали 907 педагогов.
Продюсер, создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш прокомментировал ситуацию с артистами, которые уехали из России.
На 74-м году жизни умер заслуженный художник России и кавалер ордена Петра Великого I степени Сергей Воржев.
В акватории Южного речного порта планируют построить «созидательную» набережную, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия успешно экспортирует существенные объёмы вооружения, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны Соединённых Штатов.
Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити Сара Хьюз подала заявку на участие в выборах в палату представителей Конгресса США.
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал первый за четыре года рейс, отправившийся сегодня из Москвы в Тбилиси.
Актрисы Брианна Хилдербанд (Сверхзвуковая Боеголовка) и Сиори Куцуна (ниндзя-мутант Юкио) вернутся к своим ролям в третьей части «Дедпула».
Прокуратура просит через суд изъять в собственность Петербурга земельные участки в посёлке Лисий Нос, где находится дом журналиста Александра Невзорова*.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал иностранного агента Евгения Ройзмана* на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации армии.
Названы украинские артисты, которые воздержались от политических высказываний и продолжили работать в России.
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о пятом чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 25 мая для участия в сессии Высшего Евразийского экономического совета.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских бойцов в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике.
Переход нападающего ПСЖ Неймара в «Ньюкасл» усложняется из-за его запросов по зарплате.
Компания Volkswagen Group продала свою долю в Volkswagen Group Rus в России местному менеджменту.
Самолёт, совершивший первый за четыре года рейс из Москвы, приземлился в Тбилиси.
Президент Сирии Башар Асад проведёт переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в Джидде.
Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему на новом стадионе команды будет искусственный газон.
Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о возможном поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Государственное предприятие «Почта Молдавии» приостановила приём корреспонденции для отправки в Россию.
Бывший тренер юношеских и молодёжных сборных России Александр Пискарёв рассказал о сдаче национальной командой матча Гане на молодёжном ЧМ-1993.
В сети вышел тизер американского анимационного сериала для взрослых «Футурама».
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал падение цен на нефть.
Один из венгерских болельщиков прошёл на трибуны на матч чемпионата мира по хоккею в майке с надписью «Россия».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своём официальном сайте обновлённую таблицу коэффициентов.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии выступила против мирных инициатив, которые предусматривают равноправные переговоры между Россией и Украиной.
Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников в беседе с RT спрогнозировал колебания курса доллара от 78 до 82 рублей.
В распоряжении RT оказались кадры с обысков в московской квартире соратника иноагента Ильи Пономарёва* — политика Нодари Хананашвили.