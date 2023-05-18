NBC News: Монтана стала первым штатом, где полностью запретили TikTok

Губернатор Монтаны подписал указ о полном запрете TikTok на территории штата. В компании это назвали нарушением свободы слова. Между тем аналитик NBC News уверен, что такой запрет повлечёт за собой массу сложностей, в том числе юридического характера.

Губернатор штата Монтана только что подписал первый в стране закон, который полностью запрещает TikTok. Он пошёл дальше всех других штатов в отношении этой соцсети. Ожидается, что запрет столкнётся с некоторыми юридическими проблемами, которые потенциально могут определить судьбу приложения в стране.

В заявлении компании TikTok говорится, что губернатор подписал указ, который «нарушает права, предусмотренные первой поправкой, незаконно запрещая TikTok». Далее они утверждают, что жители Монтаны могут продолжить пользоваться приложением для самовыражения.

К нам присоединяется юридический аналитик NBC Дэнни Севаллос. Дэнни, каковы плюсы и минусы этого запрета? Как люди могут продолжать пользоваться этим приложением в Монтане, если оно запрещено?

ДЭННИ СЕВАЛЛОС, юридический аналитик: Как выяснилось, это не криминализирует поведение реальных пользователей, а криминализирует продажу. Он направлен против продавцов приложения, это может быть App Store или сам TikTok. С точки зрения штата Монтана, гораздо правильнее нацелиться на кого-то побогаче, вроде TikTok, а не на отдельных пользователей, которым лет по 18—19 и непонятно, есть ли у них средства и стоит ли их преследовать.





Поэтому, скорее всего, эту стратегию можно назвать разумной, если запрет действует именно таким образом. Но здесь возникает целый ряд различных трудностей. Прежде всего, первая поправка и ещё штука под названием «оговорка о бездействующей торговле». Она подразумевает, что отдельный штат не может излишне обременять торговлю между штатами. Однако конкретное значение этой оговорки немного туманно. Там много всего менялось, даже за последние лет десять. В том числе менялось определение.





Ну и, наверное, самое важное, что данная оговорка традиционно относилась к таким понятиям, как виджеты, материальные предметы, которые продаются в отдельном штате. Но в данном случае совсем другой разговор о современном использовании интернета и приложений. Как понять, где это продаётся, где это используется? Под какую юрисдикцию попадает это приложение? Очень много сложных вопросов. Поэтому можно ожидать ряд сложностей очень скоро.

ВЕДУЩИЙ: Напоминание. Правительство обеспокоено, что всё, что вы делаете на платформе TikTok, может попасть к китайской разведке и китайским военным. Но если вы живёте в Монтане, то по такому закону губернатор может решать, что вам можно или нельзя иметь на собственном телефоне. Даже если это загрузить, находясь в другом штате? Каким образом они собираются обеспечить соблюдение этого закона?

ДЭННИ СЕВАЛЛОС, юридический аналитик: Именно. Мы живём в глобальном сообществе. Когда мы… Простите, я пользуюсь телефоном. Всё, я вернулся. Мы живём в глобальном сообществе, и интернет ставит перед нами вопрос, где происходит то или иное деяние? Если вы смотрите в телефон, а там что-то загружено на территории Монтаны, а вы находитесь сегодня, скажем, в Калифорнии, то как понять, ваше действие происходит или произошло в Монтане?





Нам всем придётся решать все эти непростые вопросы в эпоху современного интернета. Этот закон, который направлен на криминализацию такого рода действий или наказание за них, неизбежно столкнётся с различными сложностями. Одна из них будет касаться юрисдикции и вопроса, где именно произошло действие.

ВЕДУЩИЙ: Да, и кто это будет отслеживать? Кажется слишком сложным. Дэнни, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 18 мая 2023 года.