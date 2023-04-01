CNN: НАТО официально запретило чиновникам пользоваться TikTok

Североатлантический альянс запретил своим сотрудникам загружать TikTok на служебные устройства, сославшись на соображения безопасности, сообщает CNN. Впрочем, по информации телеканала, ранее приложение всё равно невозможно было использовать из-за внутренних технических ограничений, принятых в организации.

НАТО официально запретило своим сотрудникам загружать приложение для социальных сетей TikTok на служебные устройства, сославшись на соображения безопасности. Об этом CNN сообщили два информированных чиновника.

По их словам, накануне руководство альянса направило персоналу служебную записку с объявлением о запрете. Впрочем, как утверждают собеседники телеканала, ранее приложение нельзя было использовать на устройствах НАТО из-за внутренних технических ограничений.

«Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. Организация предъявляет строгие требования к определению приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах альянса», — заявил CNN высокопоставленный представитель блока.

НАТО стало ещё одним правительственным органом, который запретил приложение из-за опасений, что китайские власти могут получить доступ к данным пользователей TikTok через компанию ByteDance. Европейский парламент, США, Великобритания, Норвегия и некоторые другие страны уже запретили доступ к приложению на государственных устройствах, напоминает телеканал.

На недавних слушаниях в конгрессе генеральный директор TikTok Шоу Чу подчеркнул, что компания полностью независима от Пекина. По его словам, он «не видел доказательств» того, что правительство КНР имеет доступ к данным пользователей. «Они никогда у нас их не запрашивали, а мы не предоставляли», — заверил законодателей бизнесмен.

Он добавил, что TikTok перемещает свои данные в США, где их сохранность должна обеспечивать американская компания Oracle. На его взгляд, подобный подход позволит нивелировать какие-либо риски. Тем не менее ему не удалось развеять скепсис западных правительств.

С TikTok «должно быть так или иначе покончено», заявил госсекретарь Энтони Блинкен, который выступал в конгрессе в тот же день, что и Чу. «Очевидно, что мы, администрация и другие лица осознаём проблему, которую он создаёт, и принимаем меры для её решения», — отметил чиновник.