ABC News: продайте долю или запрет — США выдвинули новые угрозы в адрес китайских владельцев TikTok

TikTok может оказаться под запретом, сообщает ABC News: правительство США потребовало от китайских владельцев продать свою долю в компании, заявив, что в противном случае приложение будет заблокировано. Многие в США считают, что TikTok может контролировать личные данные американцев и передавать их в Китай.

Этим утром администрация Байдена потребовала от китайских владельцев TikTok продать свою долю в компании: в противном случае приложение может быть заблокировано на территории США. Это требование обозначило начало более жёсткого курса со стороны американского правительства. Белый дом намеревается разрешить проблемные моменты национальной безопасности, связанные с приложением. Многие беспокоятся, что китайское правительство может заставить TikTok раскрыть данные американских пользователей. На прошлой неделе директор ФБР заявил о том, что приложение «даёт очевидный повод к беспокойству в сфере безопасности».

МАРКО РУБИО, сенатор от штата Флорида: Можно ли использовать TikTok для контроля данных миллионов пользователей?

КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР: Да.

Инициатива по ограничению влияния TikTok получила поддержку как республиканцев, так и демократов. Однако некоторые республиканцы требуют полной блокировки.

МАРКО РУБИО: Эта компания должна быть запрещена. Я не понимаю, почему им позволяют работать в США.

Республиканцы отреагировали на новую угрозу со стороны американского правительства.

СИНТИЯ ЛУММИС, сенатор от штата Вайоминг: Я считаю, что это правильно. TikTok способен постоянно собирать личные данные на имеющихся у всех смартфонах и передавать эти данные китайской коммунистической партии.

До недавнего времени Белый дом не очень охотно призывал китайских владельцев TikTok продать свои акции, предпочитая сотрудничать с компанией ради установления правил безопасного хранения данных. Но на прошлой неделе Белый дом поддержал составленный демократами и республиканцами законопроект, который позволяет заблокировать приложение.

В своём официальном заявлении компания TikTok отметила: «Лучший способ ответить на беспокойства по поводу национальной безопасности заключается в создании прозрачной американской системы защиты данных пользователей, которая будет включать в себя эффективный мониторинг от третьей стороны, предосмотр и верификацию. Мы уже внедряем такую систему».

Ожидается, что генеральный директор TikTok будет давать показания перед соответствующим комитетом палаты представителей США на следующей неделе.

Дата выхода в эфир 16 марта 2023 года.