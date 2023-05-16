CNN: попытка сыграть на патриотизме и русской культуре — ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян и разместило в нём ролик на русском языке длительностью около двух минут, передаёт CNN. Таким образом, как отмечают в разведывательном управлении США, там пытаются воспользоваться «беспрецедентной» возможностью убедить россиян поделиться ценной информацией.

Центральное разведывательное управление США решило воспользоваться «беспрецедентной», по мнению сотрудников американской разведки, возможностью убедить россиян, недовольных конфликтом на Украине и жизнью в России, поделиться секретной информацией. Как сообщает CNN, для этого ЦРУ создало канал в Telegram и разместило в нём видеоролик на русском языке.

Как отмечается на сайте телеканала, в видео, которое в понедельник было также размещено и на других платформах, в том числе на YouTube, в Twitter, Instagram* и Facebook**, сказано, что управление заинтересовано в получении секретных сведений от россиян. Заканчивается оно инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

Сотрудники управления, участвующие в проекте, заявили, что российская спецоперация на Украине предоставила «историческую» возможность для того, чтобы «русские приходили к нам и передавали информацию, необходимую Соединённым Штатам».

По словам одного из источников CNN, пожелавшего остаться анонимным, в управлении рассчитывают, что до россиян, у которых есть доступ к ценной информации, дойдёт следующее послание: «Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете». «Мы хотели донести до россиян на их родном языке, что мы знаем, через что они проходят», — добавил американский чиновник.

По его словам, видео не предназначено для подстрекательства или разжигания волнений среди широких слоёв населения, где президент России Владимир Путин всё ещё пользуется высоким уровнем поддержки. В ролике не упоминаются ни Путин, ни конфликт на Украине, так как, по мнению сотрудников управления, те, кто хотел выйти на ЦРУ из-за недовольства российской властью или действиями Москвы на Украине, уже это сделали.

Вместо этого, как отмечает телеканал, ставка сделана на попытку «воззвать к патриотизму» россиян. Так, двухминутный ролик пытается сыграть на русской культуре — для этого в нём цитируются строки авторства Льва Толстого и Фёдора Достоевского. При этом целевая аудитория очевидна: персонажи видео — госслужащие или люди, у которых есть доступ к документам.

В управлении назвали успешной предыдущую кампанию по вербовке россиян, которую разведка запустила в социальных сетях через два месяца после начала спецоперации. При этом в ЦРУ полагают, что за прошедший год произошло многое, чем могут быть недовольны россияне. Там отмечают, что многие из тех, кто хотел бы поделиться информацией с американской разведкой, могут не знать, как связаться с ЦРУ, или просто не понимать, что имеющаяся у них информация представляет интерес.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.