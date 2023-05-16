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CNN: попытка сыграть на патриотизме и русской культуре — ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян и разместило в нём ролик на русском языке длительностью около двух минут, передаёт CNN. Таким образом, как отмечают в разведывательном управлении США, там пытаются воспользоваться «беспрецедентной» возможностью убедить россиян поделиться ценной информацией.
CNN: попытка сыграть на патриотизме и русской культуре — ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян
AP

Центральное разведывательное управление США решило воспользоваться «беспрецедентной», по мнению сотрудников американской разведки, возможностью убедить россиян, недовольных конфликтом на Украине и жизнью в России, поделиться секретной информацией. Как сообщает CNN, для этого ЦРУ создало канал в Telegram и разместило в нём видеоролик на русском языке.

Как отмечается на сайте телеканала, в видео, которое в понедельник было также размещено и на других платформах, в том числе на YouTube, в Twitter, Instagram* и Facebook**, сказано, что управление заинтересовано в получении секретных сведений от россиян. Заканчивается оно инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.
 
Сотрудники управления, участвующие в проекте, заявили, что российская спецоперация на Украине предоставила «историческую» возможность для того, чтобы «русские приходили к нам и передавали информацию, необходимую Соединённым Штатам».
 
По словам одного из источников CNN, пожелавшего остаться анонимным, в управлении рассчитывают, что до россиян, у которых есть доступ к ценной информации, дойдёт следующее послание: «Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете». «Мы хотели донести до россиян на их родном языке, что мы знаем, через что они проходят», — добавил американский чиновник.
 
По его словам, видео не предназначено для подстрекательства или разжигания волнений среди широких слоёв населения, где президент России Владимир Путин всё ещё пользуется высоким уровнем поддержки. В ролике не упоминаются ни Путин, ни конфликт на Украине, так как, по мнению сотрудников управления, те, кто хотел выйти на ЦРУ из-за недовольства российской властью или действиями Москвы на Украине, уже это сделали.
 
Вместо этого, как отмечает телеканал, ставка сделана на попытку «воззвать к патриотизму» россиян. Так, двухминутный ролик пытается сыграть на русской культуре — для этого в нём цитируются строки авторства Льва Толстого и Фёдора Достоевского. При этом целевая аудитория очевидна: персонажи видео — госслужащие или люди, у которых есть доступ к документам.

В управлении назвали успешной предыдущую кампанию по вербовке россиян, которую разведка запустила в социальных сетях через два месяца после начала спецоперации. При этом в ЦРУ полагают, что за прошедший год произошло многое, чем могут быть недовольны россияне. Там отмечают, что многие из тех, кто хотел бы поделиться информацией с американской разведкой, могут не знать, как связаться с ЦРУ, или просто не понимать, что имеющаяся у них информация представляет интерес.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022. 
 
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022. 
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источник
CNN США Северная Америка
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