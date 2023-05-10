Der Freitag: в Восточной Германии растёт популярность «АдГ»

12:02
«Укрнафта» рассчитывает получить рекордную чистую прибыль в $324 млн
«Укрнафта» рассчитывает получить рекордную чистую прибыль в $324 млн по итогам этого года.
12:02
Умер первый футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира
Первый в истории участник пяти чемпионатов мира бывший вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль ушёл из жизни в возрасте 93 лет.
11:55
В Новосибирской области подростка подозревают в убийстве сверстницы
В следственном комитете Новосибирской области заявили, что семнадцатилетний подросток подозревается в убийстве сверстницы колуном.
11:54
Стала известна дата выхода продолжения фильма «Битлджюс»
Выход картины «Битлджюс 2», роли в которой исполнят Майкл Китон и Дженна Ортега, запланирован на 6 сентября 2024 года.
11:53
Депутат Бурматов: идея о штрафах за самовыгул питомцев дублирует существующий закон
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал подготовленные депутатом Александром Спиридоновым поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.
11:51
РИА Новости: три человека погибли при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы
Три человека погибли в результате пожара в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы.
11:50
Diari ARA: Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто станет новым капитаном каталонской команды.
11:45
Губернатор Белгородской области: пострадавший при обстреле Шебекина мужчина скончался
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пострадавший при обстреле города Шебекино мужчина скончался.
11:45
Генсек ШОС назвал закономерным процессом расширение состава организации
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин назвал закономерным процессом расширение состава ШОС.
11:41
КГБ Белоруссии: заказчики планировавшихся на 9 Мая терактов могут быть на Украине
Белорусский телеканал ОНТ опубликовал сюжет, в котором говорится, что предотвращённые в Белоруссии теракты в преддверии 9 Мая и в сам праздник могли быть организованы по заказу лиц с Украины.
11:40
Рогов: у несостоявшегося террориста, прибывшего в Запорожскую область, был список жертв
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что у несостоявшегося террориста, прибывшего в Запорожскую область, был список жертв.
11:38
Суд в Иркутской области удовлетворил просьбу сына бывшего губернатора Левченко об УДО
Ангарский городской суд Иркутской области удовлетворил просьбу сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, осуждённого за мошенничество, об условно-досрочном освобождении (УДО).
11:35
Никишин, Радулов и Яшкин — номинанты на приз самому ценному игроку регулярки КХЛ
Стали известны имена номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
11:26
Лавров: есть данные, что США создают «Армию свободной Сирии» с участием ИГ
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием террористов для дестабилизации ситуации в САР.
11:26
«Ъ»: иностранная техника может подорожать на 10—12% из-за позиции Казахстана по санкциям
В связи с тем, что правительство Казахстана заявило о решении ужесточить контроль параллельного импорта в Россию, поставщики начали менять страны ввоза на КНР, Киргизию и ОАЭ, что может привести к увеличению стоимости конечной продукции на 10—12%.
11:25
Сафонов заявил, что готов рассмотреть предложения из Европы
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не исключил переход в европейский клуб.
11:23
Глава МИД Украины Кулеба не исключил ещё одного контрнаступления в случае неудачи
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.
11:16
Встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана началась в Москве
Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве.
11:13
Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что российских болельщиков попросили покинуть свои трибуны на чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар).
11:12
Боррель заявил о слабости киевского режима без Запада
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу «Секста» заявил, что террористический киевский режим без помощи Запада сдался бы за несколько дней.
11:10
«Автодор» планирует открыть Дальний западный обход Краснодара и обход Аксая 10 июня
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) и обход Аксая в Ростовской области планируется полностью открыть 10 июня.
11:08
Губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекина в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино, произошедшего утром 10 мая.
11:05
В Латвии желают в течение пары лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая
Глава МВД Латвии Марис Кучинскис в интервью TV3 выразил надежду в течение пары лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая в стране.
11:02
«Салават Юлаев» продлил контракт с Амировым
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Родион Амиров продлил арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым» ещё на один год.
11:01
В ДНР перед судом предстанет застреливший в Мариуполе мирного жителя украинский военный
Верховный суд Донецкой Народной Республики рассмотрит уголовное дело в отношении командира отделения ВСУ Артура Пустовойта, который застрелил невооружённого мужчину в Мариуполе. Все материалы, собранные Следственным комитетом России в отношении Пустовойта, переданы в ДНР, отмечают в ведомстве.
11:01
В России за сутки госпитализирован 281 человек с коронавирусом
В России за последние сутки госпитализирован 281 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 375 человек.
10:56
Глава дипломатии ЕС Боррель: вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью laSexta, что вступление Украины в НАТО не зависит от генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
10:55
Актёр Педро Паскаль снимется в фильме ужасов Зака Креггера
Звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль примет участие в съёмках нового фильма ужасов Weapons («Орудия») режиссёра Зака Креггера («Варвар»).
10:55
В Молдавии заявили о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы
Полиция Молдавии сообщила о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы.
10:53
Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле города украинскими боевиками
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о массированном обстреле города украинскими террористами.
10:52
Писарский не работает с Панченко, который назвал его переход в «Крылья» ошибкой
Футбольный агент Виктор Панченко не представляет интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.
10:47
«Автодор» за полгода отремонтировал почти 600 км автодорог в новых российских регионах
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что компания за полгода отремонтировала почти 600 км автодорог в новых российских регионах.
10:44
Бочкарёв: в Москве реконструируют более 20 км набережных до 2026 года
В Москве реконструируют и приведут в порядок семь участков различных набережных до 2026 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
10:41
Школа при российском посольстве в Польше возобновила занятия
Школа при российском посольстве в Польше возобновила занятия на новом месте после того, как варшавские власти изъяли у неё здание.
10:39
Более 20 уголовных дел возбудили из-за лесных пожаров в Свердловской области
В пресс-службе МЧС по Свердловской области заявили о возбуждении 24 уголовных дел из-за лесных пожаров.
10:38
Дадонов — лидер «Далласа» по показателю полезности в текущем плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов отметился результативной передачей в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».
10:35
Губернатор: в Воронежской области пресекли попытку БПЛА ВСУ атаковать военный объект
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе утром 10 мая пресекли попытку двух украинских беспилотников атаковать военный объект.
10:33
Первый полуфинал «Евровидения» состоялся в Ливерпуле
Первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение — 2023» прошёл вечером 9 мая в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле. Выступления музыкантов транслировались также в прямом эфире.
10:28
В «Баварии» объяснили, почему они не купили Холанда у «Боруссии»
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал о причине отказа клуба от подписания нападающего Эрлинга Холанда в прошлом году.
10:18
Пакистан планирует закупать нефть из России за юани на постоянной основе
Министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан в интервью Bloomberg заявил, что пакистанская сторона планирует закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии на постоянной основе.
10:16
ФСБ: в Запорожской области задержали планировавшего по заданию Киева теракты украинца
По информации Федеральной службы безопасности, в Запорожской области задержали 31-летнего украинца, который планировал осуществлять теракты по заданию Главного управления разведки украинского Минобороны.
10:15
В ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы
Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что защитника команды Алексея Шведа выписали из больницы.
10:07
ТАСС: причинами нескольких пожаров в Курганской области могли стать короткие замыкания ЛЭП
В Курганской области некоторые крупные природные пожары могли возникнуть из-за коротких замыканий при обрывах линий электропередачи (ЛЭП).
10:05
Уткин рассказал, в каком случае «Ман Сити» обыграет «Реал»
Журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити».
10:02
Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за напряжённой для ВСУ ситуации
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряжённой оперативной ситуации».
09:57
Курганская полиция: умышленные поджоги не были причинами крупных пожаров
Пресс-служба УМВД России по Курганской области опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что умышленные поджоги не были причинами крупных пожаров.
09:52
Организаторы ЧМ по дзюдо вывели российских болельщиков из арены за георгиевскую ленту
Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе (Катар) потребовали от российских болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, покинуть трибуны.
09:51
Corriere della Sera: у США нет подтверждений причастности спецслужб России к побегу Усса
У Соединённых Штатов нет подтверждений причастности российских спецслужб к побегу российского предпринимателя Артёма Усса, находившегося под домашним арестом в Милане, из Италии.
09:45
В Узбекистане началась избирательная кампания по досрочным выборам президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана на заседании приняла решение о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента страны.
09:41
Губернатор: в белгородском селе Ольховатка почта и фельдшерский пункт пострадали при взрыве
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Ольховатка Новооскольского округа почта и фельдшерско-акушерский пункт пострадали при ночном взрыве.