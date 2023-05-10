Der Freitag: в Восточной Германии растёт популярность «АдГ»

До 28% граждан востока Германии готовы проголосовать на выборах за «Альтернативу для Германии», пишет Der Freitag, ссылаясь на результаты предвыборных опросов. Издание напоминает, что лидеры «АдГ» уже говорили о необходимости стать «народной партией» на востоке страны.

Предвыборные опросы в восточных землях ФРГ фиксируют растущую популярность «Альтернативы для Германии», пишет Der Freitag. На данный момент за партию готовы проголосовать от 26 до 28% избирателей Восточной Германии.

Как отмечает издание, реакции на популярность «АдГ» в соцсетях разнятся от «построим снова стену» до требований перевоспитать восточных немцев. Эти реакции, помимо бессилия и ярости от результатов «АдГ», отражают, с одной стороны, неприязненное отношение к восточным немцам, а с другой, неприязнь части самих восточных немцев, считающих, Западную Германию виновной в проблемном процессе воссоединения, пишет Der Freitag.

Глава подразделения «АдГ» в Тюрингии Бьорн Хеке уже давно говорил о том, что «АдГ» должна стать «народной партией» на востоке Германии, пишет издание. Однако не стоит забывать, что круг сторонников «АдГ» не так уж и стабилен и в достаточной степени зависит от не самых активных избирателей: при этом, как отмечает Der Freitag, эти избиратели не будут голосовать за «АдГ» по умолчанию. Вместе с тем, издание подчёркивает, что наивно полагать, будто провозглашение «АдГ» экстремистской партией отпугнёт от неё часть электората на востоке.