Telegraph: внутренние проблемы перевесили для ЕС поддержку Украины

Одобрение Еврокомиссией принятого пятью членами ЕС запрета на импорт зерна стало первой весточкой того, что для западных стран их внутренние проблемы важнее, чем поддержка Украины, пишет The Daily Telegraph. Более того, в ближайшее время в некоторых странах пройдут президентские и парламентские выборы, так что Украине будет всё сложнее заручиться международной поддержкой.

Европейский союз во вторник одобрил запрет импорта украинского зерна, принятый пятью его государствами-членами, пишет The Daily Telegraph. Внутренние опасения пересилили поддержку блоком своего соседа, отмечает издание.

Эта блокада стала первым серьёзным вызовом для Брюсселя, который прежде непоколебимо поддерживал Украину, отмечает автор статьи. И это может обойтись Киеву в сумму до $200 млн.

В 2024 году Украине будет сложно сохранять поддержку со стороны своих союзников, ведь во многих странах, включая Великобританию и США, пройдут общенациональные выборы, отмечает издание.

Поддавшись давлению со стороны Польши и Венгрии, Европейская комиссия объявила, что эти страны могут заблокировать импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. При этом четыре из этих пяти стран имеют общую границу с Украиной. Продиктовано такое решение их опасениями, что избыток дешёвой украинской продукции подорвал позиции их отечественных производителей, вызвав возмущение среди их фермеров.

Учитывая, что эти страны, за исключением Венгрии, считаются одними из самых верных союзников Украины в ЕС, нынешняя ситуация вызывает вопросы о поддержке Киева в будущем.

Украина в ответ снизила свои прогнозы по экспорту и предупреждает контрагентов, что даже незначительные ограничения вызовут с её стороны серьёзные проблемы, потому что ей придётся переориентировать торговлю на другие направления. Хотя после решения о запрете на импорт Болгария, Венгрия, Польша и Словакия согласились снять свои запреты на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины, чтобы вернуть украинскому зерну возможность транзита через их страны.

Еврокомиссия назвала принятые меры необходимыми с учётом сложившихся обстоятельств и «узких мест в логистике». «Решая проблемы фермеров в соседних с Украиной государствах-членах, эти меры подтверждают твёрдую приверженность ЕС поддержке Украины и сохранению её возможностей экспортировать своё зерно, которое имеет решающее значение для продовольствия в мире и снижения цен на продовольствие», — приводит издание заявление Еврокомиссии.

Эти пять стран также получат денежную помощь для компенсации фермерам, пострадавшим от дешёвого импорта. Кроме того, власти Брюсселя организуют колонны поездов, грузовиков и барж, чтобы помочь вывезти излишки украинского зерна из соседних стран. При этом большинство коммерческих трейдеров отказываются платить за транспортировку зерна по суше, потому что это дороже, чем традиционный маршрут по Чёрному морю.

Россия заявила во вторник, что закрывает окно для продления соглашения, которое открыло морские пути для поставок зерна из южных портов Украины. По словам Москвы, Запад нарушил обещания ослабить санкции в отношении российской сельскохозяйственной отрасли, напоминает The Daily Telegraph.