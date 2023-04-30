Глава немецкого оборонного концерна: история показывает, что русских нельзя недооценивать

Нельзя недооценивать военные возможности России, заявил глава оборонного концерна Hensoldt Томас Мюллер. История показывает, что им нужно время для того, чтобы добиться успеха в вооружённом конфликте. Они способны обучаться и отличаются особым упорством. К тому же в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины у русских были месяцы для того, чтобы окопаться на занятых позициях. А ещё у России есть огромные ресурсы и «поддержка Китая», передаёт слова главы концерна Die Welt.

Генеральный директор производителя оборонной электроники Hensoldt Томас Мюллер предостерёг от недооценки военных возможностей России, сообщает Die Welt. История показывает нам, «что русским нужно время для того, чтобы добиться успеха в вооружённом конфликте». Они способны обучаться, а также отличаются особым упорством. К тому же в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины у русских были месяцы для того, чтобы окопаться на занятых позициях. А ещё у России есть огромные ресурсы и «поддержка Китая».

Поднебесная вообще в целом играет ключевую роль в этом конфликте, считает Мюллер. Китайцы просто не могут допустить «краха путинского режима». Самый худший сценарий для них — это если в России начнётся некое подобие гражданской войны или возникнет демократическое движение.

Мюллер не даёт конкретного прогноза относительно того, как долго продлится этот конфликт, но он считает, что в ближайшей перспективе ничего, кроме перемирия, добиться не удастся: «Мира не настанет, потому что никто не может себе его позволить». По его мнению, между Россией и Украиной возникнет граница, как между Южной и Северной Кореей, или как в годы холодной войны между Западом и Советским Союзом. «Она будет спокойной, и без боевых действий», — пояснил он, добавив, однако, что угроза для Запада остаётся.

В связи с этим Мюллер считает, что в сфере политики безопасности наступил переломный момент. Он призывает увеличивать расходы на оборону. По его словам, в мире установился «запутанный конфликтный порядок». И в связи с этим Германии и Евросоюзу необходимо провести определённые приготовления. Также он призвал европейские оборонные концерны объединиться. ЕС не должен полагаться исключительно на США, подчеркнул он, добавив, что европейские оборонные концерны очень сильно отстают от американских.