DN: как будто бы смирились — жители Швеции дольше всех в Скандинавии ждут лечения от рака

В Швеции больные онкологией ждут лечения дольше других скандинавов, несмотря на то страна тратит большую часть своего ВВП на здравоохранение, сообщает издание Dagens Nyheter. По словам специалистов, такая ситуация сложилась из-за нехватки кадров на местах, низкой научно-исследовательской деятельности и отсутствия строгого контроля со стороны руководства. Сроки предоставления лечения стали носить не обязательный, а рекомендательный характер, с чем шведы «как будто бы смирились».

Несколько недель назад в датских СМИ новость об университетской больнице в Орхусе произвела фурор. Около 300 пациентов с раком кишечника слишком долго ждали лечения. Врачи забили тревогу, что люди рискуют умереть, не дождавшись жизненно необходимой терапии. Ситуация вызвала широкую критику, общенациональные дебаты и требования отставок, пишет Dagens Nyheter.

На другой стороне пролива, в Университетской больнице Сконе в Лунде, работает главный врач Меф Нильберт c многолетним профессиональным опытом лечения рака в Швеции и Дании. По её словам, вызвавшая бурную реакцию новость в Дании не является чем-то особенным в Швеции, поскольку в этой стране длительные сроки ожидания лечения стали обыденным делом.

Меф Нильберт, адъюнкт-профессор онкологии в университетах Лунда и Копенгагена, с 2013-го по 2017 год занимала должность директора Южного регионального онкологического центра в Швеции и работала над введением стандартизированных процедур по медицинскому уходу, которые должны были сократить длинные очереди больных онкологией. Образец для подражания пришёл из Дании, где была аналогичная система, которая определяла порядок действий медицинских учреждений при обнаружении рака. В Дании очереди значительно сократились за последнее десятилетие, а также наблюдается более высокий рост выживаемости больных, чем в других странах Северной Европы, отмечает автор статьи.

Нильберт пояснила, что если в Дании срок предоставления лечения в четыре недели считается обязательным для соблюдения, то в Швеции устанавливаются сроки, которые несут скорее рекомендательный характер. По её словам, шведы «как будто бы смирились» с долгими ожиданиями, а если выражаться проще, то просто-напросто «капитулировали» в этом вопросе.

Время ожидания лучевой терапии в Швеции значительно дольше, чем в соседних Дании и Норвегии. Об этом свидетельствуют данные отчёта Регионального онкологического центра. Например, для лечения рака предстательной железы среднее время ожидания составило 125 дней в Швеции по сравнению с чуть менее чем 60 днями в Дании и Норвегии. По словам одного из авторов доклада, главврача клиники Скандион в городе Уппсала Челля Бергфельдта, во всех трёх странах действуют одинаковые системы со стандартизированными процессами ухода за больными, однако именно в Швеции значительно меньше тех, кто получает лечение вовремя, указывает издание.

По мнению Бергфельдта, одной из важнейших проблем в этом отношении стали нехватка квалифицированного персонала на местах, низкая активность научно-исследовательской деятельности в области рака и недостаточно строгий контроль со стороны руководства. Как сообщается в материале, Швеция тратит на здравоохранение большую часть своего ВВП, чем соседние страны. Тем не менее оказывается, что лечение рака в Швеции более запущенно, чем у скандинавских соседей, резюмирует Dagens Nyheter.