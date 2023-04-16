Скотт Риттер: Зеленского ждёт восстание, свержение и смерть

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки морской пехоты США: Речь идёт о кампании, призванной разрушить Украину как современное национальное государство и тем самым подорвать политическую поддержку правительства Зеленского. Это важная часть не только победы над ВСУ на поле боя, но и процесса денацификации, который должен произойти, потому что, когда этот конфликт закончится, правительства Зеленского не будет. Его необходимо свергнуть.

Вопрос в том: стоит ли его свергать с помощью наземного наступления и попытки взять многомиллионный Киев? Нет, этого можно добиться через эту кампанию с использованием воздушных средств, которую мы сейчас наблюдаем. Тот факт, что русские начинают её ускорять, говорит вам о том, что она происходит одновременно с тем, что, как они ожидают, будет разворачиваться на земле.

Необходимо проводить большое наступление, этот прорыв, и одновременно оказывать максимальное давление на правительство Зеленского. И, я надеюсь, это приведёт к тому, что Зеленского отстранят от власти.

Из гуманных соображений хотелось бы, чтобы его вместе с семьёй посадили на самолёт или поезд и отправили в изгнание, где этих людей ожидала бы комфортная жизнь и вечное осуждение со стороны всего мира за то, что они сотворили с украинским народом. Но если мыслить реалистично, его, вероятно, ждёт смерть — смерть от рук украинцев, которые против него восстанут, так как он стал воплощением того тотального коллапса украинского общества, который наблюдается сейчас.

Не только в свете происходящего на фронте, где погибают сотни тысяч украинцев, но и вследствие того, как сказываются на обществе страны результаты этой кампании. Десятки миллионов украинцев покинули свои дома, разрушена инфраструктура на сумму более триллиона долларов, начинается коллапс самого государства. Ситуация прискорбная как ни крути.

Да, действительно. Хорошо сказано. Хорошо сказано. Да, либо он (Зеленский. — ИноТВ) умрёт, либо после изгнания объявится в Голливуде, в доме Шона Пенна, и получит новое шоу на Netflix. Вероятно, именно это ждёт Зеленского в будущем. Скотт Риттер, большое спасибо за рассказ об этом большом наступлении.

Дата публикации 16 апреля 2023 года.