Onet: Польша призвала Россию вернуть ей обломки Ту-154 и сотрудничать со следствием

На форуме Совета Безопасности ООН в 13-ю годовщину смоленской катастрофы постоянный представитель Польши при этой организации Кшиштоф Щерский призвал Россию вернуть обломки президентского самолёта и начать полностью сотрудничать с польским следствием, чтобы развеять созданную Москвой «тайну». Его российский коллега поблагодарил за речь и сказал, что ответ последует, но в другое время, сообщает Onet.

10 апреля прошло 13 лет со дня смоленской катастрофы, в результате которой погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой и другие известные личности. В 2010 году польская делегация отправилась в Смоленск на мероприятия посвящённые 70-летней годовщине Катынского преступления, пишет Onet.

«Расследование этой душераздирающей трагедии, унёсшей жизни 96 человек, не может быть завершено до сегодняшнего дня, потому что Россия настойчиво отказывает польским следователям в предоставлении ключевых улик по делу — обломков самолёта и бортовых самописцев... Кто-то мог бы спросить: какая тайна кроется за этой катастрофой, которая запрещает России обнародовать эти ключевые доказательства?» — задался вопросом постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский.

Во время заседания Совбеза, посвящённого рискам, возникающим из-за нарушений соглашений, регулирующих экспорт вооружений и военной техники, дипломат отметил, что Польша поддерживает борьбу с незаконными поставками оружия террористическим организациям и частным военным формированиям и соблюдает все соответствующие правила. Одновременно он объяснил, что оказываемая ею поддержка в адрес Украины не только юридически допустима, но и правильна с моральной точки зрения. «Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока не будет восстановлен справедливый мир, не будет соблюдаться международное право, а виновные не будут привлечены к ответственности», — объяснил он.

Постпред Польши при ООН обратил внимание и на то, что его страна извлекла уроки из своей истории и полна решимости защищать суверенитет стран региона, как ранее это делал президент Лех Качиньский. «Миссия президента Качиньского посвящённая защите суверенитета стран нашего региона, продолжалась до последнего дня его президентства. Она была жестоким образом прервана в ходе авиакатастрофы, случившейся ровно 13 лет назад», — констатировал он. Пользуясь случаем, Щерский призвал Россию вернуть ключевые доказательства по делу и в полной мере сотрудничать с польским следствием в целях «выяснения всех обстоятельств катастрофы, настолько характерной для трагической истории нашего региона».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил польскому коллеге. Будучи председателем, он поблагодарил Щерского за его речь, несмотря на вызовы, брошенные в адрес России. «Мы найдём другое время, чтобы ответить на них», — добавил он.