NYT: Европа не сможет передать ВСУ обещанный миллион снарядов

В марте Евросоюз пообещал потратить до $2,14 млрд на то, чтобы отправить Украине миллион 155-миллиметровых снарядов в течение 12 месяцев, однако Европе придётся приложить немало усилий, чтобы выполнить своё обещание. Как пишет The New York Times, представители украинских вооружённых сил говорят, что им необходимо в среднем по 250 тыс. снарядов в месяц, но на самом деле всех тех снарядов, которые сейчас выпускаются на 11 заводах в Европе, не хватит, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Гигантские роботизированные руки и высокотехнологичные нагреватели на одном из крупнейших в Европе заводов по выпуску боеприпасов работают круглосуточно с самого начала российской специальной военной операции на Украине, чтобы увеличить объёмы производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, в которых отчаянно нуждается Киев. Если всё пойдёт по плану, то компания Nammo, которой принадлежит это предприятие, будет выпускать до 200 тыс. снарядов в год — это в 20 раз больше, чем до начала боевых действий на Украине.

Однако, как пишет The New York Times, произойдёт это нескоро, а названного количества снарядов будет недостаточно, поскольку, как сообщают представители украинских вооружённых сил, им необходимо в среднем по 250 тыс. снарядов в месяц. На самом деле всех тех снарядов, которые сейчас выпускаются на 11 заводах в Европе, не хватит, чтобы удовлетворить потребности украинских вооружённых сил.

Эта проблема характерна для всех стран НАТО: после окончания холодной войны прошло уже более трёх десятилетий — и многие из них сократили свои военные расходы до минимума, чтобы иметь возможность щедро тратить средства на социальные нужды. И теперь, пока Соединённые Штаты изо всех сил стараются удовлетворить потребности в системах вооружения и материально-техническом обеспечении, чиновники и аналитики всё чаще задаются вопросом, а сумеет ли Европа нарастить объёмы производства в своём военно-промышленном секторе настолько, чтобы оказать Украине необходимую ей помощь.

И похоже, что ответ на этот вопрос — «нет», по крайней мере в краткосрочной перспективе. Союзники НАТО надеются удовлетворять потребности Украины за счёт тех запасов, которые сейчас хранятся у них на складах, а также за рубежом. Кроме того, они в спешном порядке стараются максимально нарастить производство на тот случай, если конфликт затянется на несколько лет.

«Сейчас это противостояние промышленных мощностей. Нам необходимо помочь украинцам и одновременно с этим восполнить собственные запасы, — сказал исполнительный директор Nammo Мортен Брандтцег, — Думаю, что мы должны были понять это раньше и начать действовать раньше, но всё случилось так, как случилось».

По мнению Брандтцега, «Европе придётся пройти более долгий путь», чтобы убедить отдельные страны восстановить военную промышленность, по сравнению с Соединёнными Штатами, которые он назвал «менее протекционистскими» и обладающими «более дальновидным взглядом на рынок».

В марте Евросоюз согласился потратить до $2,14 млрд на то, чтобы отправить Украине миллион 155-миллиметровых снарядов в течение 12 месяцев. Соединённые Штаты, в распоряжении которых есть более обширные запасы и оптимизированные схемы финансирования, уже достигли этой отметки. Между тем Европе придётся приложить немало усилий, чтобы выполнить своё обещание.

«Возможно, мы не сумеем этого сделать», — считает Габриелюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.