France 2: коронакризис заставил французский бизнес и экспатов возвращаться из Китая

После пандемии коронавируса многие французские компании и экспаты решили вернуться из Китая на родину, устав от карантинов, ПЦР-тестирований и политики «нулевой терпимости», передаёт France 2. Если в 2017 году в Китае проживало 64 тысячи французов, то теперь их число сократилось до 22,4 тысяч, притом что Франция остаётся на первом месте среди европейских стран с наибольшим числом предприятий в Китае.

Поговорка «Там хорошо, где нас нет» в случае с Францией и Китаем больше не работает. Здесь, на производстве в департаменте Вандея, недавно по решению директора Жан-Пьера Блана открылся новый завод. Ещё год назад эти кофемашины собирали в Гуанчжоу на юге Китая, но спустя 20 лет глава компании решил перенести производство. Он ни разу не пожалел о том, что попрощался с Китаем.

ЖАН-ПЬЕР БЛАН, генеральный директор компании Malongo: Мы рады вернуться во Францию, рады получить маркировку «Гарантия французского производства» и не скучаем по Китаю.

В день 30 работников собирают 350 кофемашин. Наконец покончено с меняющимися правилами, заводскими дефектами, опасными условиями на китайских заводах, а также со стоимостью транспортировки между Китаем и Францией. Пандемия коронавируса стала каплей, которая переполнила чашу терпения.

ЖАН-ПЬЕР БЛАН: Коронавирус продемонстрировал, что больше невозможно обеспечивать поставки точно в срок. Так что с Китаем у нас покончено по различным причинам.

Для этого предприятия и множества французских экспатов Китай остался в прошлом. Тенденции к возвращению на родину способствовали политика «нулевой терпимости» к коронавирусу, возобновляемые на протяжении трёх лет карантины и ежедневные ПЦР-тестирования. Если в 2017 году в Китае проживало 64 тысячи французов, то теперь их число сократилось до 22,4 тысячи.

Сейчас Китай практически полностью вернулся к нормальной жизни, но множество французских предприятий и крупных компаний потеряли сотрудников. В этот французский ресторан в экономической столице Китая часто наведывались экспаты, а теперь на их место пришли посетители-китайцы.

ЙОАНН УЗО, ресторан Polux: У этой массовой миграции было несколько волн: сразу после пандемии, теперь тоже — среди компаний, дела которых идут недостаточно хорошо. Люди продолжают уезжать. К сожалению, не заметно, чтобы французы возвращались — по крайней мере в Шанхай.

В то же время Франция до сих пор остаётся на первом месте среди стран Евросоюза, у которых больше всего предприятий, расположенных в Китае, — от крупных компаний до малого и среднего бизнеса. Когда Матьё Альгар основал свою компанию в 2016 году в пригороде Гуанчжоу, там работало восемь сотрудников — теперь их 80. Они специализируются на мужских и детских сумках премиум-класса для французского рынка. Рюкзакам не страшны кризисы: в год доходность предприятия составляет 100 процентов.

МАТЬЁ АЛЬГАР, генеральный директор компании Créa-D: Всё это делается вручную. Такую работу невозможно автоматизировать.

Зарплаты растут, но Китай по-прежнему привлекает предпринимателей: здесь логистика и сырьё под рукой.

МАТЬЁ АЛЬГАР: Что бы ни было нам нужно, это можно найти в радиусе квадратного километра. Таких конкурентных преимуществ во Франции или Вьетнаме нет.

Больше никто, как это было 20 лет назад, не говорит о «китайском чуде», но надпись «Произведено в Китае» в ближайшее время не исчезнет и продолжает завоёвывать мир.