Hindustan Times: влияние США как мирового лидера идёт на убыль

На фоне усиления Китая и стратегического маневрирования России в ходе её спецоперации на Украине, страны мира всё больше убеждаются, что мировое лидерство США идёт на убыль. Как пишет Hindustan Times, мировой порядок, в котором господствует Америка, подрывают не только стремление мира к отказу от доллара, альянс Пекина и Москвы, но и внутренние противоречия в самих США.

На фоне экономического роста и военного усиления Китая, а также стратегического маневрирования России в ходе её спецоперации на Украине, страны мира всё больше убеждаются, что мягкая и жёсткая сила США идут на убыль. Как пишет Hindustan Times, некоторые утверждают, что американская гегемония, усилившаяся в конце 1980-х годов с распадом Советского Союза, вот-вот закончится, если уже не закончилась. Многие убеждены, что по мере ослабления влияния Америки Китай возьмёт на себя часть функций, которые традиционно выполнял Вашингтон.

Как продолжает издание, можно назвать три события, которые подтверждают точку зрения о возникновении многополярного мира. Самым последним стал трёхдневный визит китайского руководителя Си Цзиньпина в Россию. Во время визита он подтвердил, что Китай поддерживает российского руководителя Владимира Путина. Общаясь между собой, два лидера даже не скрывали общие цели и планы. Путин в своём заявлении пообещал «солидарно работать» с Китаем «над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, её Совет Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН». Си пообещал укреплять сотрудничество с Россией в «многосторонних структурах», таких как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и G20.

Однако самые убедительные доказательства стремления Пекина потеснить Вашингтон с позиций миротворца появились за несколько дней до саммита Си и Путина, когда Китай выступил в качестве посредника при заключении соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о восстановлении нормальных отношений. Эти враждующие страны были на ножах с 1979 года, когда произошла иранская революция. Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном в 2016 году, когда иранцы, протестовавшие против казни саудовским режимом шиитского религиозного деятеля, устроили погром в посольстве королевства в Иране. Оба эти события можно истолковать как провал Соединённых Штатов. Усадив Эр-Рияд и Тегеран за стол переговоров, Китай подал всему миру сигнал о том, что он намерен оспорить роль Америки как главного шерифа в западной Азии.

Третье событие, начавшееся вместе с российской военной операцией на Украине, продолжается по сей день. Это попытки многочисленных государств отказаться от доллара как от главной валюты в мировой торговле. Когда США и их союзники ввели жёсткие санкции против России, лишив её доступа к международной финансовой системе и к долларам, многие страны в торговле с Москвой перешли на китайский юань, эмиратский дирхам и индийскую рупию.

Как заключает издание, сейчас господству США угрожает Китай, у которого вторая в мире экономика. Но мировой порядок, в котором господствуют США, подрывает не только усиливающийся Китай, российско-китайский альянс и стремление к дедолларизации. Он ослабевает и из-за того, что пользуется всё меньшей поддержкой внутри США. Республиканская партия, долгое время активно выступавшая за зарубежные интервенции, сегодня в основном занимается внутренними делами, делая это с тех пор, как в 2016 году её факелоносцем стал Дональд Трамп. В эпоху Трампа внутреннее согласие по вопросам внешней политики практически исчезло. На данный момент главные противники оказания помощи Украине — это отнюдь не антивоенные левые силы, как это было раньше, а республиканцы, выступающие под лозунгом «Вернём Америке былое величие» и действующие заодно с Трампом.

«Подводя итог, скажем следующее. По всей видимости, влияние Соединённых Штатов как мирового лидера постепенно ослабевает, хотя этому нет убедительных доказательств. Сменит ли Китай США на этой позиции лидерства? Время покажет. А ещё покажут события предстоящего десятилетия — в США, Китае и во всём мире, — которые будут влиять на эти процессы», — заключает индийское издание.