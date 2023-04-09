CNN: учёные NASA обнаружили в космосе «невидимого монстра», оказавшегося чёрной дырой

Учёные из NASA обнаружили в космосе невидимую сверхмассивную чёрную дыру, сообщает CNN. Эта чёрная дыра движется сквозь пространство с огромной скоростью и весит, как 20 миллионов солнц. Отмечается, что её смогли обнаружить с помощью телескопа «Хаббл».

Невидимый монстр ползёт по космосу. Это звучит совсем не угрожающе, но так NASA называет сбежавшую чёрную дыру, которую, несмотря на её невидимость, засёк телескоп «Хаббл». Корреспондент CNN Том Фореман сообщит нам детали. Том, что происходит?

ТОМ ФОРЕМАН, корреспондент CNN: Это экстраординарный феномен: учёные NASA говорят, что никогда раньше не видели ничего подобного. Разумеется, все очень возбуждены по этому поводу.

То, что вы видите на картинке, является представлением художника о том, что происходит. Слева вы видите гигантскую сверхмассивную чёрную дыру, которая несётся по космосу с огромной скоростью. В правом углу вы видите некую субстанцию света, которая, похоже, относится к тому, что вы видите в центре: там звёзды, которые, судя по всему, создаются за счёт сжатия газа впереди чёрной дыры ввиду её огромной скорости. Оказываясь за чёрной дырой, этот газ нагревается и превращается в звёзды.

Говоря простыми физическими терминами (что совершенно неправильно, но даст вам представление, о чём идёт речь) если вы возьмёте пылесос и проведёте им по очень грязному ковру, то он затянет всё внутрь. Если вы проведёте очень быстро, то он затянет часть мусора, а также хаотично раскидает оставшийся. Так что это очень интересная находка.

Я называл эту чёрную дыру «сверхмассивной»: мне говорили, что она весит, как 20 миллионов солнц. И я смотрел фильм «Чёрная дыра» 1979 года, и мне всё ещё страшно. Так почему это не опасно?

ТОМ ФОРЕМАН: Во-первых, это полезная степень измерения, потому что все мы представляем, сколько весит солнце. Так что весьма легко догадаться, сколько весят 20 миллионов солнц. Суть в том, что этот объект огромного веса, он бороздит космос с такой скоростью, что мог бы долететь от Земли до Луны примерно за 14 минут. Расстояние до Луны примерно составлять четверть миллиона миль, так что это точно сильно выше ограничения скорости.

Интересно ещё и то, что эта чёрная дыра была обнаружена случайно. Учёные просматривали изображения с телескопа «Хаббл» и заметили эту странную полоску в космосе. Изначально они думали, что это был дефект камеры, но оказалось, что это доселе неизведанный феномен.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2023 года.