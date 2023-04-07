CBS News: «прекрасно ладят в космосе» — российско-американский экипаж успешно перестыковал «Союз МС-23» с МКС

Два российских космонавта и американский астронавт объединились для того, чтобы переместить космический корабль «Союз МС-23» с одного модуля МКС на другой, сообщает CBS News. Обогнув МКС за 37 минут, корабль успешно пристыковался к модулю на другой стороне станции. Этот шаг открывает путь для серии предстоящих выходов россиян в открытый космос. Как отмечает старший космический аналитик CBS News Билл Харвуд, сотрудничество России и США по МКС длится уже более 20 лет, и обе стороны отлично ладят в космосе.

А теперь к успешному перемещению в космосе. Сегодня рано утром американский астронавт и два российских космонавта объединились для того, чтобы перестыковать космический корабль «Союз» от одного порта МКС к другому. Обогнув часть земного шара за 37 минут своего полёта, «Союз» пристыковаться к новому месту. Этот шаг открывает путь для серии предстоящих выходов россиян в открытый космос. Старший космический аналитик CBS News Билл Харвуд присоединяется к нам из Космического центра Кеннеди, чтобы рассказать обо всем этом подробнее. Доброе утро!

БИЛЛ ХАРВУД, старший космический аналитик CBS News: Доброе утро!

Итак, астронавты из США и космонавты из России вместе работают над перестыковкой «Союза». Нам нечасто удаётся говорить так об этих двух странах. Не могли бы вы немного рассказать о сотрудничестве там?

БИЛЛ ХАРВУД, старший космический аналитик CBS News: Ну, вы знаете, на борту Международной космической станции, если отбросить в сторону всю политическую неразбериху на Земле, обе стороны отлично ладят в космосе. Центры управления полётами в России и США, а также в Японии и Европе сотрудничают на ежедневной основе. Они делают это уже более 20 лет. Дело в том, что всё действительно работает как швейцарские часы, если угодно. Всё очень хорошо скоординировано с обеих сторон. И все экипажи, похоже, прекрасно ладят друг с другом. Это не значит, что они говорят о политике, однако они прекрасно ладят в космосе.

Итак, цель заключалась в том, чтобы переместить космический корабль к новому порту. Объясните механизм, лежащий в основе этого процесса.

БИЛЛ ХАРВУД, старший космический аналитик CBS News: Вы думаете, это было довольно просто, не так ли? Экипаж запрыгивает в «Союз», они отстыковываются и пристыковываются заново. Но вы должны иметь в виду, что они всегда разрабатывают планы на случай, если что-то пойдёт не так. Допустим, например, вы переместились к порту, но по какой-то причине не можете перестыковаться. Скажем, возникла проблема со стыковочным механизмом. В таком случае им бы пришлось вернуться домой. Поэтому, когда сегодня они отстыковались для перемещения к этому порту, они были готовы вернуться домой, если потребуется. Однако, как вы сказали, им не пришлось этого делать. Всё прошло как по маслу. По сути, они покинули порт, который россияне используют в качестве шлюза для выходов в открытый космос. У них запланировано несколько выходов в открытый космос, поэтому они хотели освободить это место. И в мае к ним прибудет грузовой корабль, который будет использовать тот же порт. По сути, три члена экипажа просто обогнули станцию и пристыковали корабль к модулю на другой стороне. И пока мы разговариваем, они готовятся открыть люки и вернуться внутрь. Так что всё прошло очень хорошо.

Это приятно слышать, Билл.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2023 года.