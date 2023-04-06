Der Spiegel: «многие забыли уроки истории» — русские немцы обвинили Берлин в пропаганде войны

Русские немцы обвиняют правительство Германии в односторонней, провокационной политике в отношении России, сообщает Der Spiegel. Они убеждены, что настоящий агрессор в украинском конфликте — это НАТО. И некоторых из них подвергают судебному преследованию за их «пророссийскую позицию». В частности, Елену Колбасникову, которая вскоре должна ответить перед судом за благотворительную помощь Донбассу. Полиция уже провела обыск у неё на квартире, рассказывает немецкое издание.

Участковый суд в Кёльне. На улице перед ним — пророссийский протестный фольклор. Песни поются в знак солидарности с Еленой Колбасниковой, которая вскоре предстанет перед судом за то, что она делала всегда: защищала Москву и нападала на Берлин.

ЕЛЕНА КОЛБАСНИКОВА, пророссийская активистка: А что делаешь ты, дорогое правительство (Германии. — ИноТВ)? Ты уничтожаешь нас своей односторонней, провокационной политикой. Твоя цель — уничтожить нас?

Кого она подразумевает под словом «нас», непонятно, как и многое в её аргументации, лишённой фактов.

ЖУРНАЛИСТ: (Смотрит на плакат с надписью: «Украине нужен мир, а не оружие», который держит в руках один из протестующих.) И как же добиться мира на Украине?

МУЖЧИНА: А как этого добиться с помощью оружия? Вопрос нужно решить дипломатическим путём.

ЖУРНАЛИСТ: Но ведь на неё нападают с оружием.

МУЖЧИНА: Никто на неё не нападает.

ЖУРНАЛИСТ: А что тогда происходит?

МУЖЧИНА: Что там происходит?! А вы знаете, что там происходит?.. Тогда какое отношение к происходящему на Украине имеет Германия? Это европейская страна или страна НАТО?

ЖУРНАЛИСТ: А Россия какое отношение имеет?

МУЖЧИНА: Раньше это был Советский Союз.

Получается, что Путин забирает себе то, что ему и так принадлежит. Логично. В случае с Крымом это прекрасно сработало.

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ: У НАТО есть притязания на Крым*? На Чёрное море? Где находятся США, Европа? И где находится Россия?

ЖУРНАЛИСТ: Но Россия тоже не может притязать на Крым?

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ: Почему нет? Исторически это российская территория.

ЖУРНАЛИСТ: Но я, немец, не иду сражаться за Германию в её исторических границах?

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ: Другого выхода не было. Это была красная линия. Об этих красных линиях Путин говорил годами.

А потом сторонники Путина однозначно дают понять, кто здесь настоящий агрессор.

ЙОВИЦА ЙОВИЧ, пророссийский активист: Вот, пожалуйста! (Достаёт флаг НАТО.) Это настоящий фашизм. Это фашизм. Сегодня это фашизм. Вот он. А теперь я сделаю то, что сделал доктор Воислав Шешель в Сербии! (Бросает флаг на пол.) К сожалению, поджечь я его не могу: о намерении разжечь открытый огонь нужно сообщать властям. Но я могу вытереть об него свои ноги. Об это грязное знамя бесчеловечности.

Настроение у его единомышленницы может вскоре испортиться. Колбасникова должна предстать перед судом за распространение российской военной пропаганды. В прошлом году во время автопробега она оправдывала нападение России на Украину. Когда мы впервые встретились с ней пять недель назад, она поделилась с нами своим альтернативным видением. По её словам, во всём виноват Запад.

ЕЛЕНА КОЛБАСНИКОВА: ...То, как люди искажают факты, распространяют ложь. И в конечном счёте из-за поставок европейского вооружения умирают бедные люди, дети.

Осенью Колбасникова передала благотворительную помощь российской армии в Донбассе. Из-за этого полиция даже провела обыск в её квартире. Но это её не остановило, и через два дня она вместе со своими сторонниками пришла на западное кладбище Кёльна, чтобы использовать жертв национал-социализма в своих странных исторических сказках.

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ: Никто не хочет верить, что фашизм снова пробудился.

ЖУРНАЛИСТ: Вы имеете в виду в России?

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ: Нет, точно не в России. И вы это прекрасно знаете. На Украине.

МУЖЧИНА: Что ты такое говоришь? Какой фашизм в России? В России фашистская символика запрещена.

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ: А на Украине — нет… «Зиг хайль» — что это означает для Германии? Они все там стоят вот так. (Поднимает руку в нацистском приветствии.) Можно в Германии вот так ходить? Нет. Так почему же это можно делать там, на Украине? Почему?

ОЙГЕН ВАЛЬТЕР, член партии «Альтернатива для Германии»: Как давно мы знаем Россию? И как давно мы, немцы, знаем Украину? И мы посылаем наши миллиарды в самую коррумпированную страну мира. Мы посылаем туда наши деньги.

Для посетителей кладбища настоящие жертвы — это российские солдаты. Они были ими тогда, являются ими и сейчас.

ЕЛЕНА КОЛБАСНИКОВА: Здесь похоронены советские люди, советские солдаты, которые умерли, были убиты во время Второй мировой. Сегодня многие об этом забыли.

ЙОВИЦА ЙОВИЧ: Я полностью согласен с российским министерством иностранных дел. Пора преподать госпоже Бербок урок истории. Как минимум она должна понять, что ничего подобного в Германии не должно повториться. (Указывает на надгробия.) А у госпожи Бербок нет ни порядочности, ни чести.

Последняя гвоздика положена. И мы предпринимаем последнюю попытку и задаём последний простой вопрос: «Чего ждать в будущем, госпожа Колбасникова?» Лучше бы не спрашивали.

ЕЛЕНА КОЛБАСНИКОВА: Если Украина продолжит получать всё больше и больше оружия, то Россия продолжит оборонятся. И тогда начнётся ядерная война. Что дальше? Никаких победителей не будет. Не будет ничего.

День закончился так, как он начался: с пафосом и песнями. Лидер движения Елена Колбасникова держится за руки со своим мужем. По имеющейся информации, он бывший офицер ВВС российской армии.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).