ООН больше нельзя рассматривать как независимую международную организацию, стоящую над политическими противоречиями, поскольку она превратилась в послушный инструмент англо-американской олигархии. Об этом заявил обозреватель портала SwebbTV Ларс Берн в очередном интервью. Эксперт убеждён, что ООН утратила свою роль в мире, равно как и доверие к тем вопросам, которыми она занимается.
Недавний комментарий заместителя Генсека ООН Фархана Хака об отсутствии американских войск в Сирии ясно показал, что бюрократический аппарат международной организации сегодня полностью на стороне США. Такое мнение высказал шведский аналитик Ларс Берн в последнем интервью порталу SwebbTV. Аналитик отмечает, что ООН утратила свою роль в мире и больше ему не нужна, поскольку организация стала инструментом Запада, который использует его для подавления остального мира.
Ларс Берн пояснил, что, изначально созданная как нейтральная организация, ООН была призвана поддерживать мир во всём мире, однако на сегодняшний день она совершенно «не понимает» своей роли и стоит на стороне правящей англо-американской олигархии. Эксперт ставит в пример Всемирную организацию здравоохранения, которая находится под прямым управлением олигарха Билла Гейтса. По мнению Берна, такие организации служат интересам западных олигархических кругов и к ним можно причислить ООН, которая перестала выполнять свою функцию.
Ещё одним примером в поддержку своей точки зрения Ларс Берн назвал голосование по китайско-российскому предложению о том, чтобы ООН назначила независимое расследование терактов на «Северных потоках», которое было приостановлено американцами и англичанами. Аналитик уверен, что ООН не хочет выполнять свои очевидные обязанности, пишет SwebbTV.
Таким образом, роль ООН в «климатическом вопросе» также должна быть поставлена под сомнение, отмечает Берн. Позиция международной организации больше не интересна, потому что ООН стала частью мировой политики, утратила нейтралитет и больше не стоит над политическими противоречиями разных стран.
В завершение Ларс Берн подчеркнул растущую роль Китая на мировой арене, которому удалось заключить мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией. Это событие аналитик называет «геополитическим землетрясением», поскольку США утратили своё влияние на Ближнем Востоке.
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