WSJ: «Макдоналдс» временно закрывает офисы в США для подготовки к сокращению персонала

Сеть фастфуд-ресторанов «Макдоналдс» временно переведёт своих сотрудников на удалённую работу, чтобы подготовиться к сокращению персонала, сообщает The Wall Street Journal. В рамках масштабной реорганизации в компании проведут оценку кадрового резерва и «виртуально» оповестят штат о ключевых решениях.

На этой неделе корпорация «Макдоналдс» временно закроет свои офисы в США, готовясь объявить о сокращении персонала в рамках масштабной реструктуризации, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо компании, которое попало в её распоряжение.

Как рассказывает издание, на прошлой неделе сеть фастфуд-ресторанов по внутренней рассылке попросила американских и некоторых иностранных сотрудников с понедельника по среду работать удалённо, чтобы получить кадровые решения «виртуально». В письме также содержалась просьба отменить все личные встречи с поставщиками и прочими сторонними организациями в головном офисе, который находится в Чикаго. «В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации», — говорится в письме компании. Представители фастфуд-корпорации отказались в воскресенье назвать газете число сотрудников, которые попадут под сокращение.

В январе руководство «Макдоналдса» заявило, что к апрелю собирается принять «тяжёлые» решения о сокращении персонала в рамках более масштабного стратегического плана. Главный исполнительный директор компании Крис Кемпчински рассказал тогда в интервью, что после оценки кадрового резерва собирается уменьшить расходы, однако уточнил, что у него нет фиксированной денежной суммы или числа сотрудников, которых он хочет сократить. «Некоторые должности, которые существуют сейчас, либо изменятся, либо могут исчезнуть», — добавил Кемпчински.

В заключение The Wall Street Journal напоминает, что на фоне опасений в замедлении экономики различные компании сокращают численность персонала. В прошлом году началась волна увольнений в технологическом секторе, которая распространилась на розничных продавцов и производителей товаров. Так, в прошлом месяце компания Amazon заявила о сокращении ещё 9 тыс. человек в дополнение к объявленным ранее цифрам.