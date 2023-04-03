BFM TV: фиаско или победа демократии — парижане при низкой явке проголосовали против электросамокатов

По результатам народного голосования в Париже почти 90% жителей столицы высказались против проката электросамокатов, передаёт BFM TV. Мэр города Анн Идальго называла такой итог «победой местной демократии», однако министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон заявил о «фиаско»: явка составила лишь 7,46%.

Парижане массово выражают своё несогласие — нет, они больше не хотят видеть самокаты на улицах своего города. Больше 89 процентов проголосовало за их запрет.

АНН ИДАЛЬГО, мэр Парижа (Социалистическая партия): Победа местной демократии в том, что когда парижанам и парижанкам дали возможность высказать своё мнение, они ею воспользовались. За этим голосованием последуют другие. Для демократии это был славный день.

В то же время голосовать пришли только 7,46 процента избирателей, что составляет чуть больше 103 человек. По последним данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), в Париже проживает свыше 2,1 миллиона человек.

В эфире BFM TV министр транспорта заявил о «демократическом фиаско».

КЛЕМАН БОН, министр-делегат по вопросам транспорта: Показатель явки унизительный — подавляющее большинство парижан проигнорировало и бойкотировало это голосование. Первое за 9 лет голосование закончилось неудовлетворительно. Париж достоин большего.

Мэрия Парижа, как и обещала, исполнит принятое на голосовании решение. С 1 сентября на дорогах столицы больше не будет самокатов.

ПАРИЖАНКА: Я согласна. Особенно потому, что в основном их используют дети, у которых нет прав и которые не знают ПДД. Это опасно.

ПАРИЖАНИН: Для пожилых, мам с колясками и детей это будет неприятный сюрприз.

ДРУГОЙ ПАРИЖАНИН: Нужно от них избавиться, потому что ДТП могут спровоцировать машины, велосипеды и даже метро.

Таким образом, Париж станет первой европейской столицей, где запретят ездить на электросамокатах.