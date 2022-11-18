Le Figaro: в Париже могут запретить прокат электросамокатов

Мэр Парижа Анн Идальго думает над тем, чтобы запретить аренду электросамокатов: они приводят к серьёзным авариям, не улучшают экологическую обстановку и создают хаос на улицах столицы. Службы проката принимают меры для улучшения своего сервиса и намерены встретиться с администрацией: Париж для них остаётся рынком номер один, пишет Le Figaro.

Мэрия Парижа недовольна работой служб проката электрических самокатов и в ближайшее время примет решение об их запрете или продлении контракта, который заканчивается в феврале 2023 года, сообщает Le Figaro. Как рассказывает издание, в конце сентября заместитель мэра по транспорту Давид Бельяр указал на неконтролируемое использование общественного пространства, серьёзные аварии и сомнительную экологическую выгоду от использования самокатов.

У столичных операторов Lime, Tier и Dott, которые в общей сложности сдают в краткосрочную аренду 15 тыс. самокатов, есть несколько недель, чтобы исправить все эти недостатки. В понедельник они попросили о встрече с мэром Парижа Анн Идальго, чтобы доложить ей о принятых 10 октября мерах по сокращению неудобств от пользования их сервисом. Так, Lime и Dott начали регистрировать номерные знаки, что позволяет быстрее найти клиентов в случае совершения правонарушения — например, езде по тротуарам или вдвоём на одном самокате.

В статье отмечается, что Париж занимает особое место по использованию маломощных средств передвижения. «Это тот город, где мы получаем максимальную выгоду за пять-шесть ежедневных поездок на одном самокате. В столице мы начинаем получать прибыль спустя меньше года (после запуска. — ИноТВ)», — утверждает Матьё Фор, директор отдела маркетинга компании Dott, которая обслуживает более 50 европейских городов, в том числе Лондон и Рим. «Что касается самокатов, Париж остаётся для нас рынком номер один», — соглашаются с ним в сети Lime, работающей в 250 городах.

Хотя все упомянутые операторы также предлагают взять в аренду электровелосипеды, запрет на использование самокатов в столице будет для них тяжёлым ударом: парижане намного чаще берут именно их. «В Париже у нас ежедневно совершают только две-три поездки на велосипеде», — подчёркивает Матьё Фор. Кроме того, исключение из проката самокатов станет плохим сигналом для инвесторов, которые финансируют эти стратапы.

Наконец, операторы упрекают мэрию в антисамокатном лобби. «Вашингтон только что на 40 процентов увеличил число самокатов для аренды, Лондон продлил на год тестовый период для выбранных операторов. Если Париж запретит их прокат, он пойдёт наперекор крупнейшим столицам», — подчёркивает Эрванн Лё Паж, директор по связям с общественностью в компании Tier, работающей в 569 городах. «Будет сложно понять, почему Париж запретил прокат, в то время как 88 процентов парижан используют самокат как одно из ежедневных средств передвижения, а 62 процента считают, что сервис со временем улучшился», — отмечают в Lime. Общественное мнение разделилось: доказательством тому служат две петиции на сайте change.org — одна в поддержку проката самокатов, другая — против, пишет Le Figaro.