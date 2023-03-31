Samnytt: «ещё не Армагеддон, но дальше будет хуже» — в Швеции готовятся к многолетней рецессии

Швецию ожидает несколько мрачных лет как для бизнеса, так и для домохозяйств, передаёт Samnytt. Такой неутешительный прогноз был опубликован Шведским национальным институтом экономических исследований в последнем отчёте. По данным учёных, рецессия в скандинавской стране не спадёт как минимум до 2026 года.

Шведский национальный институт экономических исследований (Konjunkturinstitutet) опубликовал отчёт, в котором положение экономики Швеции на сегодняшний день описывается как «беспросветное». Причиной этому стали продолжающееся повышение процентных ставок, рекордно высокая инфляция и рецессия, которая продлится как минимум до 2026 года. Похожего мнения придерживается Финансовая инспекция Швеции, которая в своём последнем докладе оценила финансовую ситуацию шведских домохозяйств сейчас и в будущем, назвав её сравнимой с «концом света», сообщает Samnytt.

В предыдущем прогнозе Шведского национального института экономических исследований уровень инфляции в стране прогнозировался на уровне 5,2% на 2023 год. В новом прогнозе этот показатель увеличен до 6%. Таким образом, для сдерживания инфляции Центробанк Швеции должен будет дополнительно повысить процентные ставки, что повлечёт за собой последствия для всех домохозяйств с высокими ипотечными кредитами, финансовое положение которых уже и так ограничено.

Авторы отчёта надеются, что к концу следующего года темпы роста инфляции начнут снижаться и она нормализуется до «идеальных» 2%. Тем не менее этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным, поскольку цены на энергоносители являются одним из факторов неопределённости. Когда речь заходит о рецессии, экономисты не питают иллюзий, что она спадёт до 2026 года. В общем, шведов ожидает «несколько мрачных лет» как для бизнеса, так и для домохозяйств, пишет Samnytt.