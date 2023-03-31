Samnytt: «ещё не Армагеддон, но дальше будет хуже» — в Швеции готовятся к многолетней рецессии

Швецию ожидает несколько мрачных лет как для бизнеса, так и для домохозяйств, передаёт Samnytt. Такой неутешительный прогноз был опубликован Шведским национальным институтом экономических исследований в последнем отчёте. По данным учёных, рецессия в скандинавской стране не спадёт как минимум до 2026 года.
Шведский национальный институт экономических исследований (Konjunkturinstitutet) опубликовал отчёт, в котором положение экономики Швеции на сегодняшний день описывается как «беспросветное». Причиной этому стали продолжающееся повышение процентных ставок, рекордно высокая инфляция и рецессия, которая продлится как минимум до 2026 года. Похожего мнения придерживается Финансовая инспекция Швеции, которая в своём последнем докладе оценила финансовую ситуацию шведских домохозяйств сейчас и в будущем, назвав её сравнимой с «концом света», сообщает Samnytt.
В предыдущем прогнозе Шведского национального института экономических исследований уровень инфляции в стране прогнозировался на уровне 5,2% на 2023 год. В новом прогнозе этот показатель увеличен до 6%. Таким образом, для сдерживания инфляции Центробанк Швеции должен будет дополнительно повысить процентные ставки, что повлечёт за собой последствия для всех домохозяйств с высокими ипотечными кредитами, финансовое положение которых уже и так ограничено.
Авторы отчёта надеются, что к концу следующего года темпы роста инфляции начнут снижаться и она нормализуется до «идеальных» 2%. Тем не менее этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным, поскольку цены на энергоносители являются одним из факторов неопределённости. Когда речь заходит о рецессии, экономисты не питают иллюзий, что она спадёт до 2026 года. В общем, шведов ожидает «несколько мрачных лет» как для бизнеса, так и для домохозяйств, пишет Samnytt.
Финансовая инспекция Швеции также обнародовала доклад, в котором описывает крайне мрачную картину положения домохозяйств на сегодняшний день и в обозримом будущем. Глава ведомства Даниель Барр заявил, что за 12 лет проведения подобных исследований он и его коллеги никогда ещё не наблюдали, чтобы домохозяйства находились под таким экономическим давлением, как сегодня. Хуже всего приходится тем, кто живёт в заложенных квартирах, поскольку на фоне роста процентных ставок падает стоимость жилья. Тем не менее аналитики считают: дно ещё далеко не достигнуто. Барр сравнивает грядущее с предвкушением конца света: «Это ещё не Армагеддон, но дальше будет хуже», пишет Samnytt.
В отличие от коллег в институте экономических исследований Барр не верит в возвращение к рекордно низким процентным ставкам, из-за которых шведы долгое время были одними из самых закредитованных по ипотеке народов западного мира. Теперь же многим покупателям недвижимости придётся выплачивать повышенные ставки — и это в то время, когда подорожали электричество, топливо и продукты питания. Финансовая инспекция Швеции вместе с МВФ в течение продолжительного времени предупреждала об ипотечных рисках, но эти предостережения в значительной степени остались без внимания. Процентные ставки по ипотечным кредитам в Швеции удвоились в 2022 году, в то время как цены на жильё упали примерно на 13%, отмечает автор.
Если то, что некоторые называют шведским пузырём на рынке жилья, лопнет, цены на недвижимость могут обвалиться, как в 90-х годах, а банки начнут аннулировать кредиты, если посчитают, что залог в собственности слишком низок. Однако в отличие, например, от США, те, кто взял ипотечный кредит и не в состоянии платить по нему, не смогут просто сдать ключ в банк и освободиться от долгов. Задолженность останется и у тех, кто вынужден покинуть родной дом. Такова до сих пор реальность для многих, кто пострадал от падения цен в 90-х годах, резюмирует Samnytt.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что провокационные действия со стороны ВС США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, Россия выразила протест.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провёл беседу с вышедшими из молдавской социалистической партии и решившими присоединиться к молдавскому «Движению для народа» политиками Александром Нестеровским и Ириной Лозован.
Эксперт Кейр Джайлз в материале для CNN заявил, что решение российского лидера Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло удержать Запад от полноценной поддержки Украины.
Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT рассказала, какие меры стоит принять родителям в случае, если их дети проявляют жестокость по отношению к своим сверстникам.