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Foreign Policy: украинский вопрос в предвыборной гонке в США вытеснят внутренние проблемы Америки

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Вопрос о том, насколько глубоко Америка должна включаться в украинский конфликт, начал влиять на предвыборную политику, и он наверняка окажет своё воздействие на президентские выборы 2024 года. Однако, как пишет Foreign Policy, Украина не станет самым важным вопросом, поскольку её место наверняка займут внутренние проблемы США.
Foreign Policy: украинский вопрос в предвыборной гонке в США вытеснят внутренние проблемы Америки
AP

Большую часть первого года российской спецоперации на Украине единодушие по вопросу украинского конфликта и активная поддержка Украины Соединёнными Штатами в основном преобладали, однако сейчас всё иначе. Как пишет Foreign Policy, вопрос о том, насколько глубоко Америка должна втягиваться в российско-украинское противостояние, начал влиять на предвыборную политику, и он наверняка окажет своё воздействие на президентские выборы 2024 года.

То, как Украина повлияет на президентские выборы в 2024 году, будет зависеть от трёх вероятных сценариев. Один из них поможет Байдену, хотя очень незначительно, а два могут существенно навредить ему.

Если Украина победит, то Байден в таком случае может по праву заявить, что успех достигнут благодаря ему и что его политика оказалась важнейшим фактором. Однако не стоит забывать о том, что внешнеполитические победы редко помогают президентам в процессе переизбрания. В 1992 году тогдашний президент Джордж Буш — старший проиграл борьбу за переизбрание, хотя и одержал крупную победу в 1991 году в войне в Персидском заливе. В 2004-м общественное мнение было всё ещё за войну в Ираке, а у кандидата от демократов Джона Керри было множество недостатков. Тем не менее действующий президент Джордж Буш — младший переизбрался с большим трудом. На других недавних выборах, например в 2000 году, когда Эл Гор соперничал с Джорджем Бушем, в 2008-м, когда Барак Обама выступал против Джона Маккейна, и в 2016-м, когда Трамп боролся с Хиллари Клинтон, кандидаты с более сильной внешнеполитической программой потерпели поражение.
 
Если Украина проигрывает, то политика администрация Байдена подвергнется критике как за слабость, так и за чрезмерность. Кандидат от республиканцев наверняка будет выдвигать следующие аргументы: если бы Соединённые Штаты и НАТО сделали для Украины больше и сделали это быстрее, Россия не одержала бы победу, а своими невнятными действиями Вашингтон просто разбазарил деньги американских налогоплательщиков.
 
Если же конфликт будет продолжаться, то Байден сможет не без оснований говорить о том, что, коль Украина держится, значит, он проводит правильную политику.
 
И всё же, заключает автор материала, в 2024 году Украина не станет самым важным вопросом. Её место наверняка займут внутренние проблемы, культурные войны и личности. Свою роль в гонке также сыграют воинственные возгласы по поводу Китая. Но мы должны помнить, что в 2020 году в Джорджии разрыв между кандидатами составил всего 0,23%, в Висконсине — 0,63%, а в Пенсильвании — 1,16%. В результате даже если всего несколько процентов избирателей будут голосовать, думая об Украине, небольшой отрыв может оказаться решающим.
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