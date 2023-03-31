Foreign Policy: украинский вопрос в предвыборной гонке в США вытеснят внутренние проблемы Америки

Вопрос о том, насколько глубоко Америка должна включаться в украинский конфликт, начал влиять на предвыборную политику, и он наверняка окажет своё воздействие на президентские выборы 2024 года. Однако, как пишет Foreign Policy, Украина не станет самым важным вопросом, поскольку её место наверняка займут внутренние проблемы США.

Большую часть первого года российской спецоперации на Украине единодушие по вопросу украинского конфликта и активная поддержка Украины Соединёнными Штатами в основном преобладали, однако сейчас всё иначе. Как пишет Foreign Policy, вопрос о том, насколько глубоко Америка должна втягиваться в российско-украинское противостояние, начал влиять на предвыборную политику, и он наверняка окажет своё воздействие на президентские выборы 2024 года.

То, как Украина повлияет на президентские выборы в 2024 году, будет зависеть от трёх вероятных сценариев. Один из них поможет Байдену, хотя очень незначительно, а два могут существенно навредить ему.

Если Украина победит, то Байден в таком случае может по праву заявить, что успех достигнут благодаря ему и что его политика оказалась важнейшим фактором. Однако не стоит забывать о том, что внешнеполитические победы редко помогают президентам в процессе переизбрания. В 1992 году тогдашний президент Джордж Буш — старший проиграл борьбу за переизбрание, хотя и одержал крупную победу в 1991 году в войне в Персидском заливе. В 2004-м общественное мнение было всё ещё за войну в Ираке, а у кандидата от демократов Джона Керри было множество недостатков. Тем не менее действующий президент Джордж Буш — младший переизбрался с большим трудом. На других недавних выборах, например в 2000 году, когда Эл Гор соперничал с Джорджем Бушем, в 2008-м, когда Барак Обама выступал против Джона Маккейна, и в 2016-м, когда Трамп боролся с Хиллари Клинтон, кандидаты с более сильной внешнеполитической программой потерпели поражение.

Если Украина проигрывает, то политика администрация Байдена подвергнется критике как за слабость, так и за чрезмерность. Кандидат от республиканцев наверняка будет выдвигать следующие аргументы: если бы Соединённые Штаты и НАТО сделали для Украины больше и сделали это быстрее, Россия не одержала бы победу, а своими невнятными действиями Вашингтон просто разбазарил деньги американских налогоплательщиков.

Если же конфликт будет продолжаться, то Байден сможет не без оснований говорить о том, что, коль Украина держится, значит, он проводит правильную политику.

И всё же, заключает автор материала, в 2024 году Украина не станет самым важным вопросом. Её место наверняка займут внутренние проблемы, культурные войны и личности. Свою роль в гонке также сыграют воинственные возгласы по поводу Китая. Но мы должны помнить, что в 2020 году в Джорджии разрыв между кандидатами составил всего 0,23%, в Висконсине — 0,63%, а в Пенсильвании — 1,16%. В результате даже если всего несколько процентов избирателей будут голосовать, думая об Украине, небольшой отрыв может оказаться решающим.