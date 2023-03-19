Guardian: администрация Байдена возобновила депортацию россиян из США на родину

США возобновили депортацию в Россию спустя год после её приостановки, передаёт The Guardian. Адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо сообщила, что на этой неделе из страны уже депортировали одного из её клиентов, который ранее запросил убежище из-за частичной мобилизации в России. Депортации в настоящий момент ожидают ещё двое клиентов Скарборо.

Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию в Россию спустя год после её приостановки, сообщает The Guardian. Как стало известно изданию, сторонников отказа от высылки иммигрантов из страны застало врасплох известие о депортации россиянина, который приехал в США из-за частичной мобилизации в России.

Теперь россияне, которые за последний год точно так же приехали в США в надежде на убежище, теперь боятся, что американское правительство отправит их обратно в Россию, где, как они опасаются, им может грозить тюрьма или мобилизация.

«Иммиграционная и таможенная служба США по-прежнему привержена обеспечению соблюдения иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. Служба содействует перемещению и высылке тех, кто не является гражданином, с помощью коммерческих авиалиний и чартерных рейсов», — отметили на этой неделе в федеральном агентстве. Там добавили, что высылка в страны, в том числе в Россию, осуществляется в соответствии с правилами депортации.

Новости о возобновлении депортации в Россию появились чуть более года спустя после сообщений о том, что администрация Байдена приостановила депортационные рейсы в Россию, на Украину и в семь других стран Европы на время российской спецоперации. Однако точно неизвестно, когда возобновилась депортация в Россию, так как в Белом доме об этом не объявляли.

Россияне приезжали в США, полагая, что смогут просить убежища в стране. Теперь возобновление депортации привело в замешательство мигрантов и их адвокатов. Одна из них — адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо, которая ведёт дела четырёх россиян, прибывших в США через границу из Мексики и попросивших убежища. При подаче прошения о предоставлении убежища россияне ссылались на страх перед мобилизацией.

По словам Скарборо, одного из её клиентов в выходные депортировали в Россию. «Я не знаю, что с ним будет дальше. Один тот факт, что эти россияне бежали из страны, чтобы приехать в США, ставит их под угрозу», — убеждена адвокат.

На собеседовании с сотрудниками иммиграционной службы клиенты Скарборо должны доказать, что существует «значительная вероятность» того, что на родине их будут преследовать. Однако, по её словам, сотрудники службы постановили, что страх перед призывом в армию не соответствует критериям. Каждый из клиентов Скарборо подал апелляцию иммиграционному судье, который согласился с иммиграционной службой.

Скарборо добавила, что двое из её клиентов не знали, что у них было всего семь дней на то, чтобы подать запрос на новое собеседование после решения судьи. Они не подали запрос до истечения этого срока, поэтому не смогли пройти новое собеседование. Сейчас они ожидают решения о высылке на родину. Один из них в настоящее время находится в иммиграционной тюрьме в Луизиане, а другого освободили после того, как он объявил голодовку.

Один из её клиентов успел вовремя подать документы. Во время второго собеседования сотрудники иммиграционной службы определили, что страх быть призванным в армию является обоснованным ходатайством о предоставлении убежища, в связи с чем ему могут позволить остаться в США.