Заявка на рекорд и самые низкие рейтинги — обозреватель Guardian о номинациях и фаворитах «Оскара»

В воскресенье в Лос-Анджелесе пройдёт 95-я церемония вручения премии «Оскар». Как отмечает обозреватель The Guardian Гвилим Мамфорд, церемония эта ответит сразу на несколько вопросов: от того, удастся ли фильму «Всё везде и сразу» стать рекордсменом по числу статуэток, и до того, насколько «Оскар» актуален и интересен сегодня.

В воскресенье сезон вручения наград завершится главной кинематографической премией в США — «Оскаром». В преддверии церемонии обозреватель The Guardian Гвилим Мамфорд задаётся рядом вопросов, в том числе насколько актуальна и интересна церемония сегодня.



Пожалуй, самая заветная категория «Лучший фильм» в этом году не является столь интригующей, так как, кажется, сложился широкий консенсус относительно того, какая картина должна получить статуэтку. Гибрид научной фантастики и семейной комедии «Всё везде и сразу» выиграл награды всех возможных гильдий — Гильдии продюсеров, Гильдии киноактёров, Гильдии сценаристов и Гильдии режиссёров. Пока ни одному фильму не удавалось после такой серии взять ещё и «Оскар» за лучшую картину, но у этого фильма есть все шансы.



Более того, создатели «Всё везде и сразу» могут рассчитывать на рекорд по количеству побед на «Оскаре», который на данный момент делят фильмы «Бен-Гур», «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля». Для этого картине необходимо победить во всех 11 номинациях, в которых она представлена. Впрочем, в ряде категорий фильм считается наименее вероятным победителем, в том числе в категориях «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая музыка к фильму».



Как полагает Мамфорд, несмотря на то, что фавориты во множестве номинаций, прежде всего благодаря фильму «Всё везде и сразу», в этом году очевидны, категории «Лучшая актриса» и «Лучший актёр» выглядят весьма интригующе. В первой категории Мишель Йео, сыгравшая главную роль в картине «Всё везде и сразу», сразится с Кейт Бланшетт, номинированной за роль в фильме «Тар». Ещё несколько недель назад Бланшетт считалась безоговорочной победительницей, но затем Йео получила премию Гильдии киноактёров США, которая обычно считается предсказанием того, кто получит «Оскар».

За золотую статуэтку в категории «Лучший актёр», по общему мнению, поборются Брендан Фрейзер за роль в фильме «Кит» и Остин Батлер за «Элвиса», что автор статьи называет «любопытным столкновением поколений».

Ранее из сообщений средств массовой информации стало известно, что организаторы премии отклонили просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить на церемонии в этом году, после того как он произнёс речь на прошлогодней церемонии. Мамфорд полагает, что не в последнюю очередь это может быть связано с тем, что зрители и без того насмотрелись на неудачные сиквелы. Впрочем, обозреватель утверждает, что, даже несмотря на отказ Зеленскому, «Оскар» не обходит вниманием украинский конфликт. Так, в категории «Лучший документальный фильм» представлены картины «Дом из щепок» о судьбе детского дома на фоне конфликта и «Навальный» о блогере Алексее Навальном.

Кроме того, хотя фильм не имеет отношения к конфликту на Украине, антивоенные настроения картины «На западном фронте без перемен», по мнению Мамфорда, вывели её в лидеры в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и даже позволили попасть в гонку за звание лучшей картины.

И, пожалуй, самый важный вопрос, насколько церемония вручения «Оскара» представляет интерес сегодня. В тот самый момент, когда внимание общественности к церемонии, казалось, достигло исторического минимума, появился Уилл Смит. Пощёчина, которую актёр отвесил на сцене ведущему Крису Року, не сильно помогла рейтингам прошлогодней церемонии — она стала второй в истории наименее просматриваемой трансляцией «Оскара», уступив лишь выпуску 2021 года, — но она неожиданно оживила ослабевающий интерес к премии и вполне может помочь улучшить рейтинги церемонии этого года.

Проблема, однако, заключается в том, что организаторы премии весьма справедливо признали, что этот инцидент нанёс ущерб авторитету «Оскара», и за прошедшие месяцы сделали всё возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. Так что в долгосрочной перспективе общий интерес к вручению «Оскара», как ни печально, скорее всего, продолжит движение по нисходящей траектории, пишет Мамфорд в своей статье для The Guardian.