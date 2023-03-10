Guardian: американские ветераны афганской кампании рассказали о хаотичной эвакуации армии США

Вывод американских войск из США обернулся катастрофой, пишет The Guardian, ссылаясь на слова морпеха армии США Тайлера Варгас-Эндрюса, сказанные во время специальных слушаний в конгрессе. Варгас-Эндрюс заявил, что эвакуация была проведена крайне недобросовестно, в результате чего пришлось бросить на произвол судьбы множество американских граждан и афганских союзников.

В минувшую среду ветераны афганской войны огласили шокирующие подробности о выводе американских войск из Афганистана, пишет The Guardian. Ветераны выступали в рамках специальных слушаний, организованных в конгрессе: как отмечает издание, эти слушания организованы партией республиканцев в рамках расследования того, как администрация Джо Байдена осуществила вывод войск из Афганистана.

«Я считаю, что вывод войск стал катастрофой. Имели место непростительная нехватка отчётности, а также недобросовестность», — приводит издание слова морпеха армии США Тайлера Варгас-Эндрюса, тяжело раненого в ходе теракта около аэропорта Кабула. Он также рассказал о том, что некоторые афганцы отдавали американским солдатам своих детей в надежде, что те смогут спастись, а кое-кто даже решал покончить с собой, чтобы не попасть в руки «Талибана»*. По словам принимавшего участие в эвакуации бывшего американского военного Эйдена Гундерсона, он до сих пор видит лица «всех людей, которых мы не смогли спасти, всех людей, которых мы бросили там».

The Guardian напоминает, что после решения Джо Байдена о выводе войск из Афганистана в 2021 году коллапс афганского правительства и армии наступил гораздо быстрее, чем того ожидали американские спецслужбы. В результате вывод войск превратился в хаос. По словам конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, то, что случилось в Афганистане, стало «отречением от самых базовых принципов американского государства: защищать американских граждан и никого не бросать». Маккол заявил, что в итоге США бросили на произвол судьбы более тысячи своих сограждан, а также почти 200 тыс. афганских союзников.

В партии демократов решение Байдена о выводе войск из Афганистана назвали правильным, пишет The Guardian: конгрессмен-демократ Грегори Микс заявил, что своим решением Байден сумел закончить самый долгий вооружённый конфликт в американской истории, унёсший жизни 2461 солдата армии США. При этом Микс признал, что в процессе эвакуации были совершены ошибки: он призвал участников слушаний помочь афганским союзникам, всё ещё находящимся в Афганистане, а также тем афганцам, которые уже находятся в США, но не имеют чёткого легального статуса.

«Здесь не идёт речь о провале Байдена или провале Трампа. Речь идёт о провале США и его последствиях для афганцев, которые служили вместе со мной. Ошибки, которые привели нас к тому исходу, были совершены четырьмя президентскими администрациями, конгрессом и миллионами американцев. Это была наша война», — приводит издание слова бывшего американского морпеха Питера Лючиера.