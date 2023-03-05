DT: демонстрация силы для России — ВВС Великобритании и Германии будут совместно патрулировать небо над Эстонией
Королевские военно-воздушные силы Великобритании впервые проведут совместные с Германией миссии в рамках НАТО. Как сообщает The Daily Telegraph, военно-воздушные силы стран будут вместе патрулировать воздушное пространство Эстонии, что станет «демонстрацией силы для России».
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