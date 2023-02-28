Бывший военнослужащий морской пехоты США, участвовавший в сражениях у Артёмовска, предоставил порталу Military Watch редкие сведения из первых рук о ситуации на фронте. Трой Оффенбекер рассказал журналистам, что у украинских войск много потерь, а продолжительность жизни на передовой составляет около четырёх часов. При этом западные заявления о том, что у российских сил якобы заканчиваются боеприпасы, никак не влияют на интенсивность обстрелов.

Ожесточённые бои идут в районе Артёмовска (Бахмута), где с середины месяца российские войска добились значительных успехов. Бывший американский морпех, непосредственно участвовавший в сражениях, предоставил порталу Military Watch редкие сведения из первых рук о ситуации на фронте.

Трой Оффенбекер, сражавшийся в украинском Интернациональном легионе, считается лишь одним из тысяч западных военных на передовой. Его рассказ во многом повторяет слова других западных наёмников с начала конфликта. Положение дел украинских войск Оффенбекер охарактеризовал так: «Много потерь. Продолжительность жизни на передовой составляет около четырёх часов».

Боевые действия в Артёмовске считаются одними из самых кровопролитных с начала российской спецоперации на Украине. Украинцы назвали эту хаотичную битву «мясорубкой» из-за огромных потерь личного состава. Учитывая, что призывные силы ВСУ в несколько раз превосходят по численности российские, данные, поступающие на протяжении всего конфликта, говорят о том, что Киеву удавалось бросать на передовую тысячи военнослужащих, чтобы измотать неприятеля, пусть даже ценой огромных потерь. Однако сообщения о «мясорубках» для украинских солдат участились после того, как России удалось перегруппировать силы. Оффенбекер называет российские артиллерийские удары «непрерывными». По его словам, западные заявления о том, что у российских сил якобы заканчиваются боеприпасы, никак не влияют на интенсивность обстрелов.

Ожидается, что обе стороны получат значительные подкрепления. Украина приветствует бойцов из нескольких стран НАТО и ждёт новые танки, беспилотники, артиллерию и ряд других вооружений. Россия начала в сентябре частичную мобилизацию и значительно расширила производство ключевых систем вооружений — в частности, танков и артиллерии. Параллельно она обновляет поступающую со складов устаревшую технику, поэтому ожидается, что её боевая мощь на передовой значительно возрастёт.

«Конфликт всё больше напоминает борьбу на истощение, в которой Россия в одиночку противостоит совокупной силе Киева и НАТО, поэтому исход битв на фронтах остаётся весьма неопределённым», — заключает портал.