N-TV: расширение на восток было ошибкой — лидер немецких левых призвала распустить НАТО

19:09
Помощник Байдена не смог сказать, поддержат ли США боевые действия Украины в Крыму
Вашингтон не может в данный момент дать однозначный ответ на вопрос о том, будут ли поддерживать Украину, если она попытается начать боевые действия в Крыму.
19:04
Советник Байдена: США желают усилить позиции Киева для усиления переговорных позиций
Администрация президента США Джо Байдена считает своей задачей обеспечить Киев более сильной позицией в переговорах с Россией, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
19:04
Тренер «Рейнджерс» — об обмене Кравцова: в «Ванкувере» он будет прогрессировать быстрее
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил, почему российский нападающий Виталий Кравцов был обменян в «Ванкувер Кэнакс».
18:51
Агент: Вендел отреагировал на ситуацию с брошенным бананом с безмятежностью
Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, отреагировал на ситуацию с брошенным бананом в сторону своего подопечного в матче Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») (3:0).
18:48
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374. Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.
18:39
Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
18:38
Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав «Монако»
«Монако» опубликовал стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу с «Ниццей».
18:36
Власти Турции арестовали 188 застройщиков и подрядчиков после землетрясений
Турецкие власти выявили подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий в результате землетрясений, 188 из них арестованы.
18:30
Чемпион Европы Алиев планирует выступить на турнире шоу-программ
Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев планирует выступить на турнире шоу-программ.
18:29
«Тоттенхэм» впервые с 2018 года обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии
«Тоттенхэм» на своём поле нанёс поражение в лондонском дерби «Челси» в рамках матча 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
18:23
Чесноков считает, что Кудерметова и Самсонова могут стать лидерами парного рейтинга WTA
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова могут стать лидерами парного рейтинга WTA.
18:21
WSJ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории вероятной причиной пандемии COVID-19
Министерство энергетики США допускает, что пандемия коронавируса стала результатом утечки из лаборатории, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт разведки, предоставленный Белому дому и членам конгресса.
18:18
Федотов — об ответном матче с «Краснодаром»: если расслабиться раньше времени, то тебя просто растопчут
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Краснодаром» в Кубке России («Путь РПЛ»).
18:17
Агаларов: «Ахмат» способен конкурировать с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов считает, что грозненский клуб способен побороться за самые высокие места в чемпионате России по футболу.
18:15
Резников сообщил о приезде министра обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев
Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал в своих соцсетях о приезде эстонского коллеги Ханно Певкура в Киев.
18:09
Премьер Украины Шмыгаль считает, что с Россией не должно быть примирения 100 лет
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что между Украиной и Россией не должно быть примирения ещё как минимум 100 лет.
18:03
Радионова: Трусова — двигатель фигурного катания
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова высказалась по поводу снятия фигуристки Александры Трусовой с финала Гран-при России.
18:01
Клопп: никто не станет снимать кино по этому сезону «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру мерсисайдской команды в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23.
17:57
Рогов: украинские войска перемещаются к границам Приднестровья
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья.
17:55
В «Бешикташе» высказались о возможном трансфере Баринова летом
Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
17:46
Sport24: Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от двух до семи дней
Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
17:45
Жоаозиньо: кидаться такой вкусной едой, как банан, нехорошо
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на ситуацию с брошенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России («Путь регионов»).
17:44
Опубликовано видео ударов Су-25 ВКС России по украинскому укрепрайону в Авдеевке
Два штурмовика ВКС России Су-25 сбросили фугасные бомбы ФАБ-500 на украинские позиции в Авдеевке в ДНР, сообщает РИА Новости.
17:43
Белый дом: КНР не приняла окончательного решения о военной помощи России
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Китай пока не принял окончательного решения о предоставлении России военной техники и средств для использования на Украине.
17:35
ЦСКА проиграл «Северстали» со счётом 4:6 в матче КХЛ
«Северсталь» победила ЦСКА со счётом 6:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
17:30
Семшов — о матче с Ираном: сборная России проверит свои силы с серьёзным соперником
Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирана.
17:27
NYT: в США призвали Зеленского показать открытость к диалогу об окончании конфликта
Официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.
17:24
Mundo Deportivo: «Барселона» планирует организовать пресс-конференцию по делу о судейском скандале
«Барселона» хочет организовать пресс-конференцию, посвящённую судейскому скандалу.
17:23
В Белом доме подтвердили, что пока не будут отправлять на Украину истребители F-16
Вопрос о поставках Украине истребителей F-16 не будет решён в обозримой перспективе, заявили в Белом доме.
17:14
Ташуев: «Ахмат» справился с навалом «Уфы» в концовке матча Кубка России
Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу с «Уфой».
17:06
МЧС развёртывает пункт обогрева на месте крупного ДТП на М-11
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Дмитрий Карпочев сообщил, что сотрудники чрезвычайного ведомства развёртывают мобильный пункт обогрева на месте крупного ДТП на М-11.
17:06
Главный тренер «Уфы» считает, что погода повлияла на результат матча с «Ахматом» в Кубке России
Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков поделился мнением о поражении от «Ахмата» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).
17:01
Число попавших в массовое ДТП автомобилей под Новгородом выросло до 41
В массовое ДТП в Новгородской области попал 41 автомобиль, число пострадавших увеличилось до 14. Пять человек госпитализированы с сотрясением мозга, среди них четверо детей.
16:52
В Турции сообщили, что Эрдогана с днём рождения поздравили Путин, Вучич и Мирзиёев
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравили с днём рождения лидеры России, Сербии и Узбекистана Владимир Путин, Александр Вучич и Шавкат Мирзиёев.
16:51
Большунов — о серебре Клебо в скиатлоне на ЧМ: а это ещё нас нет
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал серебро норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира в Словении.
16:49
Абаскаль и Джикия почтили память Николая Старостина
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и капитан команды Георгий Джикия посетили могилу Николая Старостина.
16:43
The Times: ПСЖ хочет сократить зарплатную ведомость на 30%
Руководство ПСЖ хочет сократить зарплатную ведомость команды на 30%.
16:43
Украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотника
ВС Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка, сбросив на него боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
16:41
Канцлер Германии Шольц назвал вывод войск России недостающим пунктом плана КНР по Украине
Плану Китая по урегулированию украинского конфликта не хватает пункта, который бы предусматривал вывод российских военных, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
16:38
Американский эксперт Фарли: Россия подготовила для ВСУ жёсткое испытание в виде укреплений
Фортификационные и инженерные сооружения российской армии на передовой станут тяжёлым испытанием для ВСУ.
16:35
Талалаев назвал причины поражения «Торпедо» в матче с «Акроном» в Кубке России
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России «Пути регионов» (0:2).
16:34
«Интер» уступил «Болонье» в матче Серии А с одним голом
«Интер» в гостях потерпел поражение от «Болоньи» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
16:30
«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России
«Ахмат» в гостях нанёс поражение «Уфе» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).
16:28
Зеленский назвал возвращение Крыма Украине условием «восстановления мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с «возвращением Крыма» в состав Украины удастся установить мир в стране.
16:26
Клебо и Голберг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
Норвежские лыжники Пол Голберг и Йоханнес Клебо выиграли командный спринт на чемпионате мира в Планице (Словения).
16:24
В Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине «Лепесток»
Мирная жительница получила ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
16:22
Магомедшарипов не исключил переход из Bellator в UFC
Российский боец смешанных единоборств Bellator Хасан Магомедшарипов предположил, что может уйти в более сильный промоушен.
16:19
Гладилин — о товарищеском матче сборной России: проигрывать иранцам никто не собирается
Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Ираном.
16:15
В офисе Зеленского заявили Маску, что на Украине якобы не было переворотов
Советник украинского президента Михаил Подоляк потребовал от американского предпринимателя Илона Маска «перестать читать российские газеты» и заявил ему, что на Украине «никогда не было госпереворотов».
16:14
Чешский политолог Крейчи посоветовал Киеву пойти на территориальные уступки
Украине придётся пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Такое мнение выразил чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentní listy.