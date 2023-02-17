Fox: «здоровый и энергичный» Байден не прошёл ключевое медицинское исследование — МРТ
К слову, Джо Байден сегодня прошёл вторую за свой президентский срок медкомиссию. Она была проведена в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида — сейчас это учреждение так называется. По словам врача из Белого дома, результаты медосмотра свидетельствуют, что Джо Байден «здоровый, энергичный 80-летний мужчина». Это может отчасти показаться оксюмороном, но да ладно. У него мерцательная аритмия, артрит позвоночника и ещё несколько заболеваний. Стоит отметить, что он, по-видимому, не проходил тест на умственные возможности. Белый дом, конечно же, не дал задать врачу вопросы. Сейчас к нам присоединяется доктор Марк Сигал с оценкой ситуации. Доктор, спасибо, что вы с нами! Что думаете об этом?
Мы делаем МРТ! Где его результаты? И — как вы уже отметили — где результаты когнитивного тестирования? Этот президент ежедневно допускает оплошности, связанные с когнитивными функциями. Недавно он сказал, что 20 тысяч фунтов фентанила хватит, чтобы убить тысячу людей, хотя на деле этого достаточно для 4 миллиардов человек! Он называет Камалу Харрис президентом, или, например, забывает имя члена конгресса, или думает, что умерший политик присутствует на заседании. Я хочу сказать, что это обширная проблема, и она усугубляется. Говоря о собственном сыне, после кончины которого президент создал программу Сancer Moonshot (нацелена на разработку новых методов иммунотерапии для больных раком. — ИноТВ), он заявил, что тот погиб в Ираке!
Такое должны проверять специалисты! Но, конечно, в этом возрасте ещё можно работать, есть примеры 90-летних людей, которые прекрасно себя чувствуют. Дело не в возрасте, хотя многие американцы и полагают, что он слишком стар, чтобы переизбираться. Я думаю, дело в пригодности, Такер.
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