Наполитано: Байдену нужна война — и он добивается её, нарушая законы США

Джо Байден не только выделил Киеву огромные деньги, не имея конкретных целей в рамках украинского конфликта, но и в нарушение американских законов инициировал тайную военную операцию по подрыву газопроводов «Северный поток», направленную не только против России, но и против союзной Вашингтону Германии, пишет в своей статье для The Washington Times бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. По мнению Наполитано, Байден, по всей видимости, целенаправленно добивается втягивания США в большой конфликт, дабы укрепить свой авторитет, — а американские элиты ему потакают.

Вопрос о том, что хуже для личных свобод гражданина — когда его правительство инициирует тайные военные агрессии или же когда СМИ и общество в целом проявляют к этому полное безразличие, — перед США не стоит: в байденовской Америке, где уже прочно сформировалась токсичная атмосфера воинственности и антироссийской ненависти, проявляется и то, и другое, пишет на страницах The Washington Times бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

Боевые действия на Украине продолжаются уже почти год, и на сегодняшний день по сути представляют собой «медленное, но верное» продвижение российских войск вперёд, констатирует Наполитано. При этом Украину уже покинули 5 млн граждан, а потери ВСУ на данный момент составляют до 150 тыс. человек. И тем не менее конгресс США позволил президенту Джо Байдену потратить на поддержку «обречённых» украинских войск до $100 млрд — и он уже успел спустить примерно половину этой суммы на военную технику и прямую финансовую помощь для Киева, подчёркивает автор.

По информации Наполитано, большая часть техники, поставляемой Украине Вашингтоном, выделяется не из излишних запасов, а из арсеналов, предназначенных для обороны США. Между тем часть этих образцов настолько сложны с технической точки зрения, что украинских военных пришлось привезти в Оклахому, дабы обучить их применению и обслуживанию машин, а кое-какие вооружения настолько высокотехнологичны, что в зону боевых действий пришлось отправить американских военных «без формы», которые консультируют украинцев по вопросам эксплуатации и ремонта, пишет экс-судья. Кроме того, для части техники американцам приходится обеспечивать Киеву и наведение на российские цели, отмечает он.

Тайное присутствие на Украине американских военнослужащих является для Байдена «палкой о двух концах»: с одной стороны, поскольку они не вооружены и не имеют знаков различия, американский лидер может на вполне законных основаниях заявлять, что США войска на украинскую территорию не отправляли; с другой же, так как американцы всё же задействованы в боевых действиях, российские войска имеют такое же полное право вести по ним огонь и считать шпионами, работающими на Украину, разъясняет Наполитано. Кстати, схожими методами США начинали своё «катастрофическое по последствиям и преступное» вторжение во Вьетнам, вспоминает автор.

А тем временем цель господина Байдена до сих пор не вполне ясна, полагает бывший судья. «В чём она состоит — в том, чтобы прогнать российские войска с территории Украины и даже из русскоговорящего Крыма, или же в том, чтобы добиться свержения российского президента Владимира Путина? Давать конкретных ответов Белый дом либо не может, либо не хочет — ведь ни та, ни другая цель не может быть достигнута военными средствами, не имеет оснований с точки зрения этики и не соответствует американской Конституции», — пишет Наполитано.

Основной закон США прямо запрещает конгрессу выделять деньги на боевые действия, если страна никому не объявляла войну, подчёркивает экс-судья. А кроме того, российские войска уже вот-вот получат пополнение численностью от 300 до 500 тыс. человек — а такие силы украинцы и их америкаанские советники сдержать просто не смогут, какое бы оборудование ни предоставлял Киеву Вашингтон, убеждён он.

Впрочем, ни неофициальное применение американских войск, ни даже выделение $50 млрд бюджетных средств без конкретных достижимых целей не стали самым скверным решением Байдена в рамках нынешнего конфликта: таким решением оказалось то, что выяснилось только на минувшей неделе, а именно — тот факт, что Байден тайно инициировал агрессию против России и, как это ни удивительно, Германии, продолжает автор.

Как напоминает Наполитано, знаменитый американский журналист Сеймур Хёрш, который расследовал в том числе военные преступления США во Вьетнаме и Уотергейтский скандал, сообщил, что ЦРУ и американские ВМС в июне провели по приказу Байдена секретную операцию, заминировав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», предназначенные для доставки дешёвого российского газа в Германию, — а в сентябре президент США распорядился заложенные заряды подорвать. В результате Америка нанесла колоссальный экономический урон не только России, но и Германии, а также странам Прибалтики, объяснет автор.

«Если это правда, то данная операция стала актом агрессии и против союзника — то есть Германии, — и против предполагаемого противника, с которым, впрочем, США никогда ещё не воевали, — то есть России», — пишет автор.

По мнению Наполитано, с юридической точки зрения у Байдена нет никакого права единолично применять насилие в отношении другой страны без явной военной необходимости. «В соответствии с Конституцией США объявлять войну может только конгресс. Существующие соглашения, стороной которых выступают США, гласят, что для того, чтобы её объявить, необходимо этическое и юридическое основание в виде реальной военной угрозы со стороны вооружённых сил другой страны. Резолюция о военных полномочиях 1973 года обязывает президента уведомлять конгресс обо всех военных операциях, предполагающих насильственные действия. А этот акт насилия не только был совершён без уведомления, он также не носил оборонительного характера и не предназначался для того, чтобы спасти жизни людей от непосредственной угрозы со стороны иностранных войск. А сверх того он ещё и был направлен против союзника», — поясняет бывший судья.

Инициированная Байденом операция была нападением на Германию и Россию с целью ослабить их экономически, притом что организаторам заведомо было известно, что никакой военной необходимости на эти действия нет, а значит, речь идёт к тому же о военном преступлении, даёт автор свою оценку.

По мысли Наполитано, то, что Байден воспользовался именно ЦРУ, разумеется, никакая не случайность: упомянутая Резолюция о военных полномочиях требует от президента уведомлять конгресс и получать его одобрение только для операций вооружённых сил, а Байден — если, конечно, он вообще когда-нибудь возьмёт на себя ответственность за случившееся — теперь имеет основания заявлять, что это была операция разведслужб.

Благодаря царящей в ЦРУ «культуре беззакония, наплевательства на Конституцию и кровожадности», а также тому факту, что американские президенты ещё со времён Гарри Трумэна с готовностью скрывали от публики их тёмные дела, ведомство по существу превратилось в «тайную президентскую армию», которую применяли для разрушений и убийств буквально все главы американского государства после Второй мировой войны, пишет автор. Вместе с тем, если заявления Сеймура Хёрша соответствуют действительности, Байден стал первым президентом, который попался на том, что применил ЦРУ против союзника Вашингтона, подчёркивает Наполитано.

При этом власти Германии по сей день хранят молчание — видимо потому, что расследование Хёрша стало для них позором, как и для американских СМИ, предполагает экс-судья. «Пресса — это глаза и уши народа. Но если пресса боится власти или с ней заодно, кто же выведет правительство на чистую воду, когда оно начинает тайные войны? Куда смотрят члены конгресса? Где негодование публики?» — возмущается он.

Байдену очень нужна война, дабы укрепить свой ослабший авторитет, а американская публика, по-видимому, это проглотит — ведь у американских элит в правительстве, СМИ и ВПК, которые формируют общественное мнение, нет ни нравственных ориентиров, ни понимания истории, ни верности Конституции, ни угрызений совести от гибели невинных людей, в заключение констатирует Наполитано.