Экс-сотрудник разведки США: у Вашингтона нет конкретных целей на Украине — назревает очередной «бесконечный конфликт»

Из-за того, что ни администрация Джо Байдена, ни Пентагон не имеют конкретной стратегии по Украине, боевые действия в этой стране начинают превращаться в ещё один «бесконечный конфликт» — как произошло ранее в Афганистане, заявила в эфире Fox бывшая сотрудница Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер. Как отметила Коффлер, Вашингтон до сих пор не указал конкретных и достижимых целей своего вмешательства в украинские события.

А сейчас — самое время побеседовать с бывшим сотрудником Разведывательного управления Министерства обороны США Ребеккой Коффлер, которая сейчас выходит с нами на связь.

Ребекка, хотел бы вернуться к теме НАТО: складывается ощущение, что значительную часть нагрузки берут на себя США. Не следует ли остальному альянсу начать передавать Украине больше вооружений?

РЕБЕККА КОФФЛЕР, экс-сотрудник Разведывательного управления Минобороны США: Вот вам вопрос на 64 тысячи долларов, Эшли: а по какой конкретной причине нужно это делать?





Мы поставляли и продолжаем поставлять Украине высокотехнологичного оружия на многие миллиарды долларов, включая ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, ЗРК Patriot и даже танки — а теперь в НАТО обсуждают и поставки боевых самолётов F-16. Разумеется, главное опасение заключается в том, что конфликт может сорваться в бесконтрольное обострение, в результате чего в него будут втянуты и сами США.





А между тем никаких конкретных и достижимых целей никто так и не указал. Согласно официальным заявлениям администрации Байдена, цель в том, чтобы полностью прогнать россиян со всей территории Украины, включая и Крым, — но это просто недостижимо.





Этот конфликт обнажил неспособность как администрации Байдена, так и Пентагона строить планы на перспективу. Украинцев прямо сейчас убивают. Потери россиян и украинцев, вместе взятых — как военные, так и среди гражданского населения, — к настоящему моменту достигли полутора миллионов мужчин и, конечно, женщин убитыми и ранеными, а ведь военные действия ещё далеки от завершения.

Больше того, на наших глазах начинается новое крупное наступление со стороны россиян — я много вижу новостей о городе под названием Бахмут, который, как я понимаю, является для россиян крайне важной целью. Украинцы пока держатся, но интенсивность конфликта, похоже, вновь начинает нарастать, разве не так?





РЕБЕККА КОФФЛЕР: Совершенно верно. Как я заключила на основе анализа разведданных, Россия начинает масштабное наступление по всей территории Украины, и сейчас оно сконцентрировано на Бахмуте. Взяв Бахмут, Россия получит возможность закрепиться в Донбассе, который является промышленным центром Украины, а также — стратегической целью Путина на данном этапе конфликта.





К сожалению, обещанное нами украинцам оружие они получают слишком медленно, чтобы обороняться. Поэтому бой идёт крайне неравный. Путин дополнительно мобилизовал 315 тысяч человек, и 150 тысяч проходят подготовку. Это очередной бесконечный конфликт, который превращается во второй Афганистан, — и Пентагону пора задуматься, какова его конечная цель. Ни стратегии достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта у нас нет, и пора уже отнестись к происходящему всерьёз. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвёт Европу на куски.

Вашу мысль мы хорошо поняли. С нами была Ребекка Коффлер. Как и всегда, благодарим вас за ваше экспертное мнение по ситуации на Украине. Большое спасибо!

Дата выхода в эфир 14 февраля 2023 года.