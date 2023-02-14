Politico: «самим может не хватить» — США заявили Киеву, что не будут отправлять ему ракеты ATACMS
По словам четырёх осведомлённых источников, на недавних встречах в Пентагоне американские официальные лица заявили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS. Переброска этих ракет на поле боя в Восточной Европе приведёт к сокращению американских запасов и ударит по готовности вооружённых сил США к будущим противостояниям.
Другая причина, почему администрация Байдена не хочет передавать эти вооружения Киеву, связана с обеспокоенностью американских властей тем, что Украина будет использовать ракеты дальностью 300 км для ударов вглубь российской территории и таким образом пересечёт очерченную Кремлём «красную линию».
Как отмечается в статье, Пентагон оценивает свои запасы вооружений, частично основываясь на том, сколько оружия и боеприпасов, по мнению специалистов по планированию, им может понадобиться для противостояния врагу. Однако эти планы существенно не пересматривались с начала украинского конфликта, пишет Politico.
По словам одного американского чиновника, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, одна из причин, по которой США не решаются отправить ATACMS, связана с желанием поддерживать определённый уровень боеприпасов в арсеналах Вашингтона.
За последние десятилетия компания Lockheed Martin произвела около 4000 ATACMS в различных конфигурациях. Некоторые из этих ракет были проданы союзным странам, которые купили ракеты для своих собственных систем залпового огня. Около 600 ракет были выпущены американскими военными в ходе войн в Персидском заливе.
Между тем, по словам одного из источников, один из обходных путей, рассматриваемых Киевом, заключается в том, чтобы запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у союзной страны с помощью военного финансирования со стороны Соединённых Штатов. Среди стран, имеющих у себя на вооружении эти ракеты, — Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.
Остаётся другая проблема с отправкой ATACMS: это может оказаться чересчур агрессивным шагом со стороны команды Байдена, отмечает Politico. Однако украинские официальные лица и раньше слышали такие аргументы по поводу других вооружений, а затем администрация Байдена кардинально меняла свой курс и отправляла артиллерию, средства ПВО и танки.
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