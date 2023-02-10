WP: ракетные удары ВСУ по российским целям наводит Вашингтон

Удары украинских войск по российским позициям из РСЗО HIMARS и M270 наносятся по координатам, предоставляемым Украине американскими военными, пишет The Washington Post. Об этом изданию рассказали высокопоставленные источники в правительствах Украины и США. При этом украинские чиновники утверждают, что, когда Вашингтон отказывается передавать точные данные о цели, ВСУ просто отменяют удар.

Подавляющее большинство ракетных ударов, которые наносят украинские войска из переданных им Киевом РСЗО — включая HIMARS и аналогичный оружейный комплекс M270, — наводятся по координатам, предоставленным Киеву американской стороной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трёх высокопоставленных чиновников правительства Украины и их американского коллегу, побеседовавших с изданием на условиях анонимности.

Как поведал изданию один из украинских источников, ВСУ «практически никогда» не применяют высокотехнологичное американское оружие, не получив координаты целей. По словам чиновника, целеуказание Киеву обеспечивают американские военные, базирующиеся в одной из европейских стран.

В целом процесс выстроен следующим образом: украинские военнослужащие определяют, какие цели им нужно поразить и в каком районе, эта информация передаётся старшему командному составу, а оно затем выходит на связь с американскими партнёрами, которые передают «уточнённые координаты». Между тем иногда американцы предоставлять данные о целях отказываются — и в таком случае украинские войска просто воздерживаются от ударов, поскольку не хотят «впустую расходовать ценные боеприпасы», приводит The Washington Post слова источника.

Украинский чиновник также заявил, что такая организация ракетных ударов должна развеять все сомнения американцев по поводу поставок Киеву ATACMS — предназначенных для американских РСЗО ракет увеличенной дальности (до 300 км против 80 км у ракет, уже поставленных Украине), которые Вашингтон не передаёт Украине из опасений, что они будут применены для ударов по российской территории. «Вы же всё равно контролируете каждый пуск, поэтому, когда вы говорите: «Боимся, что вы их примените для каких-то иных целей» — ну так мы же не можем, даже если захотим», — цитирует своего источника The Washington Post.

«Ключевую роль» США в украинской «ракетной кампании» признал и собеседник издания из американского правительства. Как отметил источник, помощь Киеву в наведении РСЗО оказывается для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность ударов и сберечь таким образом боеприпасы, количество которых весьма ограничено. При этом чиновник не согласился с оценкой украинского коллеги, подчеркнув, что Киев не спрашивает американцев разрешения на удары, а координаты целей США предоставляют «исключительно в рамках своих функций советника».

Как напоминает обозреватель The Washington Post, вопрос помощи украинцам в плане наведения ракетных ударов является для Пентагона крайне «деликатным», поскольку Вашингтон продолжает позиционировать себя как «друга украинского правительства, не являющегося при этом стороной конфликта». Ранее никакой информации о том, что Вашингтон выполняет роль наводчика для Киева, ни одна из сторон не раскрывала, отмечает журналист.