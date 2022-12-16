Экс-директор ЦРУ: оказывая помощь Киеву, США демонстрируют волю к лидерству
Поддержка Украины в её противостоянии с Россией имеет огромное значение для Вашингтона, поскольку позволяет ему продемонстрировать волю к сохранению лидерской роли на мировой арене, а также способность её сохранять — и это особенно важно после вывода американских войск из Афганистана, заявил в интервью Fox News отставной генерал Сухопутных сил США и экс-глава Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.
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