WP: всё меньше американцев поддерживают бессрочную помощь Украине

Поддержка оказания бессрочной военной и финансовой помощи Украине среди американцев неизменно снижается с марта этого года, передаёт The Washington Post. Опрос Чикагского совета по глобальным вопросам показал, что уже 47% американцев считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к скорейшему достижению мирного урегулирования с Москвой.

По мере приближения зимы и роста стоимости жизни всё меньше американцев поддерживают идею продолжать оказывать помощь Украине «столько, сколько это потребуется», сообщает The Washington Post.

Согласно опубликованному в понедельник опросу, который в ноябре провёл Чикагский совет по глобальным вопросам, подавляющее большинство американцев по-прежнему поддерживают финансовую и военную помощь Киеву. Однако,по мере того, как украинский конфликт затягивается, граждане США расходятся во мнениях относительно того, должен ли Вашингтон подталкивать Украину к скорейшему достижению мира путём переговоров.

Более двух третей респондентов заявили, что поддерживают поставку Украине оружия и оказание экономической помощи, а ещё три четверти отметили, что поддерживают принятие украинских беженцев и введение санкции против России. При этом мнения американцев по этому вопросу разделились в зависимости от их политических взглядов. Так, с весны неизменно снижается число сторонников Республиканской партии, которые выступают за помощь Украине. В ноябре в поддержку оказания военной помощи высказались 55%, по сравнению с 68% в июле и 80% в марте. А доля тех, кто согласен с необходимостью финансовой помощи, сократилась с трёх четвертей в марте до половины опрошенных.

Как напоминает издание, в ноябре Соединённые Штаты объявили об очередном транше военной помощи Украине, который стал 25-м по счёту с августа 2021 года. В Пентагоне сообщили, что пакет на сумму $400 млн включает в себя дополнительное вооружение, боеприпасы и оборудование. Таким образом, общий объем военной помощи США Украине вырос почти до $20 млрд с момента вступления в должность президента Джо Байдена.

Вашингтон также объявил о выделении $53 млн на закупку критически важного оборудования для украинских электросетей, которые пострадали в ходе боевых действий.

По данным опроса, учитывая, что спецоперация России на Украине идёт уже 10-й месяц и, похоже, далека от завершения, мнения американцев разделились по поводу того, следует ли Вашингтону призывать Киев к мирному урегулированию. Большинство — 40% опрошенных — считают, что США должны продолжать оказывать поддержку Украине на нынешнем уровне в течение неопределённого времени. За это высказались 53% сторонников Демократической партии.

Однако ещё в июле идею продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется, поддерживали 58% респондентов в стране, даже если это означает повышение цен на газ и продукты питания. Сейчас 47% считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к скорейшему достижению мирного урегулирования.

Американцы по-разному оценивают, какая из сторон — Россия или Украина — одерживает верх, показал опрос Чикагского совета. Около трети сторонников демократов считают, что преимущество на стороне Киева, по сравнению с 23% сторонников республиканцев и 22% опрошенных, которые не поддерживают ни одну из партий. В целом, 46% респондентов считают, что ни Украина, ни Россия не имеют преимущества.

При этом, по словам одного из авторов исследования Дины Смелц, от того, верят ли американцы в успехи Украины на поле боя, зависит их поддержка военной и финансовой помощи.

The Washington Post напоминает, что на прошлой неделе Байден заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, если президент России даст понять, что заинтересован в прекращении конфликта на Украине. «Он ещё не сделал этого», — заявил Байден журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне. Министр обороны Ллойд Остин, тем временем, пообещал продолжать помогать Украине в достижении её целей на поле боя.