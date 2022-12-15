Sky News: «попытка быть услышанными» — британские медсёстры вышли на первую за столетие забастовку

Десятки тысяч медсестёр устроили массовую забастовку в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, передаёт Sky News. Персонал больниц надеется добиться повышения заработной платы выше уровня инфляции, однако в правительстве отвергли предложение профсоюза об увеличении оплаты труда на 19%, назвав его «нереальным».

Десятки тысяч медсестёр вышли на первую за столетие массовую забастовку в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, чтобы добиться повышения заработной платы выше уровня инфляции, сообщает Sky News.

Сотрудники медицинских учреждений организовали пикеты у десятка больниц, тысячи приёмов и операций отменили, а во множестве больниц сотрудники работают в режиме праздничных дней из-за недовольства членами Королевского колледжа медсестёр оплатой труда. В профсоюзе также подняли вопрос о нехватке персонала в Национальной службе здравоохранения: только в Англии не закрыты 47 тыс. вакансий медсестёр.

Впрочем, в профсоюзе уточнили, что персонал по-прежнему будет работать в отделении химиотерапии, экстренных онкологических службах, отделениях диализа, реанимации, неонатальной и педиатрической интенсивной терапии. Отделения оказания психиатрической помощи и службы помощи людям с ограниченными возможностями также продолжают работать.

Временный исполнительный директор организации трастов Национальной службы здравоохранения Великобритании Саффрон Кордери заявила, что трасты делают «всё возможное», чтобы минимизировать воздействие на пациентов.

«Но неизбежно, что некоторые операции или приёмы придётся перенести, и трасты делают всё возможное, чтобы свести к минимуму перебои. Резкое похолодание увеличило спрос, который уже достиг рекордного уровня или близок к нему, но в день забастовки трасты сделают всё возможное, чтобы обеспечить надлежащее комплектование основных служб и гарантировать безопасность пациентов, которая всегда является основным приоритетом», — отметила Кордери.

По словам директора Королевского колледжа медсестёр Пэта Каллена, медперсонал не рад, что им пришлось пойти на подобные меры. «Мы действуем с очень тяжёлым сердцем. Это было трудное решение, принятое сотнями тысяч людей, которые начинают отказываться от своего труда в попытке быть услышанными, признанными и оценёнными по достоинству», — подчеркнул Каллен. Он назвал забастовку медперсонала «признаком провала со стороны правительства».

Глава профсоюза обвинил министра по вопросам здравоохранения Стива Барклая в «воинственности» после того, как тот отказался обсуждать вопрос о зарплате. Как напоминает Sky News, британское правительство приняло рекомендации по пересмотру оплаты труда сотрудников Национальной службы здравоохранения о повышении зарплаты ниже уровня инфляции примерно на 4%. При этом профсоюз требовал повышения зарплаты на 19%, что на 5% выше уровня инфляции, хотя там отметили, что рассмотрят и другие предложения.

«Мы не можем пойти на 19 процентов, это нереально», — прокомментировала предложение Министерства здравоохранения представитель ведомства Мария Колфилд. Она отметила, что там могли бы предложить и худшие условия, но предложить условия лучше не могут, потому что «эти деньги нужно где-то найти».

«Если бы нам пришлось финансировать более существенное повышение зарплаты, перед нами встали бы три варианта: либо занять деньги, либо повысить налоги, либо взять эти деньги у сотрудников на передовой линии», — добавила Колфилд.

По словам самого Барклая, чтобы платить медперсоналу больше, пришлось бы «отнимать деньги у передовых служб в то время, когда мы боремся с рекордными листами ожидания в результате пандемии» коронавируса.

Тем не менее, как отмечает Sky News, британское правительство во главе с Риши Сунаком призывает найти компромисс. Бывший председатель Консервативной партии Джейк Берри заявил, что правительству «придётся улучшить своё предложение», чтобы прийти к согласию и прекратить забастовку.

Как напоминает телеканал, вторая забастовка медперсонала назначена уже на 20 декабря, а тысячи работников скорой помощи выйдут на забастовку 21 декабря. В профсоюзе также предупредили, что забастовка может продолжиться и в январе.