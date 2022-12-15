Die Welt: «это другое» — в Берлине призвали не смешивать коррупционный скандал в Европарламенте с закупкой газа у Катара

Коррупционный скандал в Европарламенте и покупка газа у Катара — «это две разные вещи», заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, подозрения в том, что ближневосточная страна путём подкупа пыталась оказывать влияние на европейскую политику, — это не повод для разрыва с ней торговых отношений. Ведь нужно обеспечить надёжность энергоснабжения ФРГ и компенсировать нехватку российского газа, передаёт слова министра Die Welt.
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ситуация с возможным подкупом Катаром депутатов Европарламента и покупка газа у этой страны никак не связаны, сообщает Die Welt. «Это две разные вещи», — объяснил он, добавив, что коррупция — это преступление, а торговля с другими государствами всегда влечёт за собой моральные последствия. В то же время необходимо обеспечить надёжность энергоснабжения Германии, подчеркнул немецкий политик.
ФРГ заинтересована в компенсации нехватки российского газа, сказал Хабек: «Так что, я считаю, эти вещи нужно разделять». Недавно Катар объявил о планах поставлять в Германию с 2026 года большое количество сжиженного природного газа, пишет издание. Озвученные объёмы смогут покрыть 3% годового потребления страны. Берлин хочет заменить голубое топливо из России, покупая СПГ по всем миру.
Причиной для подобного заявления со стороны Хабека послужил недавний коррупционный скандал в Европарламенте. По имеющейся информации, Катар пытался незаконно оказывать влияние на европейскую политику за счёт подкупа депутатов органа. В рамках расследования были задержаны вице-президент парламента Ева Кайли и другие сотрудники. Кайли обвиняют в том, что она брала деньги у ближневосточной страны в обмен на политические преференции. К примеру, недавно на уровне ЕС обсуждался вопрос ослабления визового режима с Катаром, напоминает Die Welt.
Председатель Управительного совета компании «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» Ильшат Шарафутдинов заявил, что девятый санкционный пакет, принятый Европейским союзом, может привести к ограничению работы нефтеперерабатывающего завода в Болгарии.
Главы регионов — производителей зерна обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ограничить доли иностранцев в экспорте продукции, так как зерно вывозят при помощи «теневых схем», сообщает РБК.
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Майорску в ДНР пять ракет из РСЗО «Град».
Обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер написала материал, в котором утверждает, что глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский якобы уже подготовил план по возвращению Польше земель Западной Украины.