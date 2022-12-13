Washington Post: «сумбурная» защита Хантера Байдена грозит неприятностями ему и его отцу

В свете предстоящего расследования его деятельности в конгрессе некоторые друзья и советники предлагают сыну американского президента вести «агрессивную тактику» защиты и чаще появляться на публике. Однако противники этой затеи, в том числе в Белом доме, опасаются, что она навредит не только Хантеру, но и Джо Байдену, сообщает The Washington Post.

Республиканцы, которые возглавят нижнюю палату конгресса в следующем году, собираются расследовать деятельность Хантера Байдена. Некоторые друзья и советники сына американского президента предлагают ему использовать «агрессивную тактику» защиты и «заняться его обвинителями», пишет The Washington Post.

Однако «сумбурные усилия», которые предпринимает окружение младшего Байдена, не имеют единого подхода и не координируются с Белым домом. В результате они могут навредить не только Хантеру, но и его отцу, отмечает издание со ссылкой на осведомлённые источники.

Адвокат Кевин Моррис, который представляет интересы сына президента, хочет, чтобы его клиент играл более активную общественную роль и, возможно, даже участвовал в избирательной кампании отца в 2024 году. По всей видимости, поэтому Хантер, которые на протяжении нескольких месяцев не комментировал продолжающееся в отношении его расследование Минюста, стал чаще появляться на публике, рассуждает The Washington Post.

В частности, он посещал званый ужин с французским лидером Эммануэлем Макроном в Белом доме. В какой-то момент на этой встрече Хантер подошёл к группе людей, среди которых был лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, и поздоровался с матерью конгрессмена, утверждает издание.

Некоторым это показалось «классической байденовской попыткой очаровать противника». Представитель Маккарти никак не прокомментировал эту информацию, но напомнил изданию, что Хантер Байден фигурирует в числе примерно дюжины вопросов, расследование которых республиканцы считают приоритетным.

Между тем некоторые союзники сына президента полагают, что он и Моррис не должны привлекать к себе лишнего внимания. По их мнению, демократы сами смогут представить республиканские расследования в качестве «политически мотивированного манёвра».

«Никто не считает эту стратегию, которая ставит Хантера Байдена в центр внимания, разумной, — заявил изданию один из демократов, причастных к вопросу. — Никто, включая Белый дом, не считает её таковой».

Тем временем в администрации Байдена настаивают на том, что Хантер является частным лицом и не должен подвергаться преследованию со стороны конгресса. По словам чиновников, республиканцев больше волнует «погоня за теориями заговоров», чем решение насущных проблем страны.

Многие продемократические организации подчёркивают, что расследование в отношении сына президента — это «политический трюк», призванный нанести ущерб самому главе Белого дома. Впрочем, сами республиканцы этого и не скрывают.

Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер, который должен стать председателем Комитета по надзору палаты представителей, наметил ряд следственных шагов, которые он хочет предпринять для расследования бизнеса Хантера. В том числе сделку младшего Байдена с китайской энергетической компанией.

В интервью изданию политик подчеркнул, что собирается сосредоточиться на президенте, а не на его сыне. «Мы проводим расследование в отношении Джо Байдена, чтобы определить, скомпрометированы ли действующий президент и его администрация из-за миллионов долларов, которые его семья получила от наших противников в Китае, России и на Украине», — сказал Комер.

По признанию конгрессмена, он надеется, что администрация Байдена передумает и пойдёт на сотрудничество со следствием. «В конечном счёте, если Белый дом будет работать с нами, то расследование не займёт слишком много времени, и мы сможем двигаться дальше», — предположил Комер.