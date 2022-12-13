Der Spiegel: вице-президента Европарламента сместили из-за подозрений в коррупции

Вице-президента Европарламента Еву Кайли сместили с её поста из-за обвинений в причастности к преступной организации, занимавшейся коррупцией и отмыванием денег, сообщает Der Spiegel. В пользу такого решения проголосовало 625 депутатов органа, один голос — против, двое воздержались. Сейчас Кайли находится в предварительном заключении. Сама она свою вину отрицает, отмечает немецкое издание.
Из-за обвинений в коррупции вице-президента Европарламента Еву Кайли сместили с её поста, сообщает Der Spiegel. Такое решение было принято в ходе голосования депутатов органа. 625 высказались за отставку, один голос — против, двое воздержались. Всего требовалось набрать большинство в две трети голосов, поясняет немецкое издание.
Ева Кайли — одна из шести подозреваемых, задержанных в рамках коррупционного скандала, расследованием которого занимаются бельгийские власти. Четверо из них находятся в предварительном заключении. Сред них сама Кайли, её друг и бывший евродепутат Антонио Панцери.
Их обвиняют в причастности к преступной организации, которая занималась коррупцией и отмыванием денег. По имеющейся информации, Катар, который проводит сейчас у себя чемпионат мира по футболу, пытался за большие деньги и подарки повлиять на политические решения в Европарламенте. В связи с этим сейчас было временно приостановлено рассмотрение в органе вопроса об облегчении визового режима для граждан ближневосточного государства.
Сама Кайли свою вину отрицает. «Её позиция заключается в том, что она невиновна. Она не имеет никакого отношения к денежным потокам из Катара, вообще никакого», заявил её адвокат.
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