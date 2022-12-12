Das Erste: коррупционный скандал с Катаром ставит Европу в щекотливую ситуацию

Власти Бельгии выписали четыре ордера на аресты в связи с крупным коррупционным скандалом в ЕС, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Вице-председатель Европарламента Ева Кайли уже задержана и отстранена от работы, вместе с другими подозреваемыми она обвиняется в коррупции и отмывании денег. При этом ЕС должен быть крайне осторожен с якобы подкупившим депутатов Катаром — потому что ничего пока не доказано, а Катар нужен Европе как военная база и поставщик газа.

В связи с коррупционным скандалом в Европарламенте бельгийское правосудие сегодня дало ордер на четверых подозреваемых. В их число входит и задержанная вице-председатель Европарламента Кайли. Подозреваемые обвиняются в членстве в криминальной группировке, отмывании денег и коррупции. По сообщениям СМИ, Катар якобы пытался оказать через них влияние. Требования политических последствий и реформ звучат всё громче.

И в воскресенье расследование продолжается за этими окнами в центре Брюсселя — здесь находятся офисы бельгийской юстиции. Во второй половине дня ведомство сообщило, что появился по меньшей мере ещё один обвиняемый и что был проведён обыск в доме ещё одного евродепутата. Сегодня были выписаны четыре ордера на арест. «Лица обвиняются в участии в криминальной организации, отмывании денег и коррупции. Двое были отпущены судебными следователями».

К арестованным, очевидно, относится она — греческий депутат Ева Кайли. Европарламент уже ранее отозвал у неё все задачи и обязанности вице-председателя, решение вступило в силу незамедлительно.

НИКОЛАС АЙОССА, представитель Transparency International: Мы должны понять, кто был вовлечён, чего конкретно хотел Катар от этих депутатов и что выяснят бельгийские власти в ближайшие недели и месяцы.

Однако по другую сторону расследования возникает вопрос, как Европе теперь в политическом смысле обходиться с предполагаемым взяткодателем Катаром. Например, на этой неделе Европарламент собирался дать зелёный свет переговорам, которые позволят гражданам Катара въезжать в ЕС без визы.

ЭРИК МАРКУАРДТ, евродепутат от фракции зелёных: С одной стороны, мы должны быть уверены, что на этот процесс не было оказано влияние с помощью коррупции, но с другой стороны, мы должны гарантировать, что попытка оказания давления на демократию будет иметь последствия. Это означает, в том числе, что не будет никакой либерализации визовых правил.

Политические контакты Европарламента с Катаром уже были отложены — например, запланированная на декабрь поездка. Правительство Катара, напротив, отрицает обвинения в подкупе и утверждает, что придерживается международных законов.

МАРКУС ПРАЙСС, корреспондент Das Erste: Завтра здесь, в Брюсселе, соберутся министры иностранных дел ЕС. Им придётся быть скорее осторожными в вопросе быстрых последствий для Катара — потому что ничего не доказано, но также и потому, что Катар необходим как военная база для западных войск, для дипломатических контактов и, разумеется, как поставщик газа.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2022 года.