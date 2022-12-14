Постпред США при НАТО: альянс столкнулся с реальной нехваткой вооружений

Украинский конфликт истощил запасы вооружений стран Североатлантического альянса, пишет Newsweek со ссылкой на постоянного представителя США при НАТО Джулиэнн Смит. По словам Смит, проблема особенно остро стоит перед такими странами, как Эстония, которая оказала серьёзнейшую поддержку Киеву. Как сообщила постпред, структуры НАТО активно работают с представителями ВПК, надеясь убедить их как можно скорее нарастить производство необходимого оружия.

Постпред США при НАТО Джулиэнн Смит заявила во вторник, что запасы вооружений стран альянса из-за конфликта на Украине стали стремительно сокращаться, сообщает Newsweek. По информации издания, такую оценку Смит высказала в интервью со старшим научным сотрудником американского Центра стратегических и международных исследований Кэтлин Макиннис.

«Это очень серьёзная проблема — как для стран альянса, которые берут на себя серьёзные обязательства и обеспечивают Вооружённым силам Украины серьёзную помощь в плане военного обеспечения и поставок летального оружия, так и для самих ВСУ, которые сталкиваются с нехваткой оружия и истощением его запасов», — цитирует Newsweek Смит. По её словам, в настоящий момент несметное множество различных юридических лиц и организаций предпринимают самые активные усилия для того, чтобы нарастить сократившиеся арсеналы.

Как отмечается в материале Newsweek, в этих усилиях в том числе принимает участие Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group, UDCG) — созданная Вашингтоном организация, координирующая усилия по обеспечению для Киева поставок летальных вооружений из 50 стран, часть из которых не входят в НАТО. По словам Смит, UDCG ежемесячно проводит совещания, привлекая представителей ВПК, дабы «определить, как дать промышленникам правильный сигнал, убедив их в необходимости восстановить производственные мощности».

В ходе третьего совещания UDCG, состоявшегося в Брюсселе в июне, глава Минобороны США Ллойд Остин подчёркивал, что американский конгресс выделил на оборонную помощь Украине $40 млрд, напоминает обозреватель Newsweek. В ноябре Остин вместе с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли приняли участие в седьмой встрече UDCG, состоявшейся в дистанционном формате, на которой было объявлено о предоставлении Киеву дополнительной поддержки, включая «пакет помощи» от Швеции в размере $287 млн, ЗРК Hawk и ракеты к нему от Испании и ещё $500 млн от Канады, пишет автор.

«Мы будем сохранять темпы на протяжении зимы, дабы Украина смогла закрепиться на отбитых территориях и перехватить инициативу на поле боя, — комментировал ситуацию Остин. — Украинские войска проявляют всё больше стойкости и решимости».

Между тем в том же месяце журнал Foreign Policy сообщило со ссылкой на анонимного чиновника НАТО, что члены альянса весьма сильно обеспокоены истощением запасов вооружений, подчёркивает журналист Newsweek.

«НАТО на самом деле не строит планов на ведение конфликтов такого рода — то есть боевых действий с крайне интенсивным применением артиллерии и расходованием большого числа снарядов для танков и орудий, — цитировал FP старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Фредерика Кагана. — У нас вообще не было необходимых запасов для такого конфликта».

Как указала Джулиэнн Смит, само НАТО и объединяющая все 30 его членов Конференция руководителей национальных ведомств по вооружениям (CNAD) рассматривают возможность совместных закупок вооружений. «Эти усилия главным образом затрагивают сокращение запасов вооружений внутри НАТО в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную оборонную поддержку Украине. Она сталкивается теперь со вполне ощутимой нехваткой оружия — и она такая не одна, мы подобное наблюдаем по всему альянсу», — заявила постпред.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Newsweek на прошлой неделе призвал союзников по НАТО нарастить поставки оружия на Украину, дабы дать Киеву возможность одержать окончательную победу. «Нам нужно переломить ход этого конфликта, — цитирует министра Newsweek. — А единственный способ этого добиться в нынешнем контексте — это значительно и без каких-либо оговорок увеличить радиус действия обычных вооружений всех типов».

Между тем официальный представитель Пентагона Гэррон Гарн сообщил Newsweek, что Эстония, как и любой другой член альянса, может говорить лишь о собственных арсеналах. «Как уже неоднократно заявлял господин Остин, мы ниже своих минимумов по боеготовности опускаться не станем, — заявил Гарн. — Мы ведём работу и над восстановлением наших запасов, и над пополнением истощившихся арсеналов наших союзников и партнёров. Минобороны также сотрудничает с ВПК с целью наращивания производства определённых средств, дабы и дальше удовлетворять потребности украинских войск и одновременно обеспечивать готовность США защищать себя и своих партнёров и союзников».

По словам Джулиэнн Смит, НАТО параллельно координирует усилия с Европейским союзом, который в последнее время в рамках собственных усилий по поддержке своих членов стал гораздо активнее участвовать в обеспечении поставок летальных вооружений. «Ключевая цель здесь — это найти какие-то точки соприкосновения и сделать так, чтобы ЕС и НАТО вели диалог по части этих инициатив, — отметила чиновник. — Хорошая весть в том, что в плане этой проблемы у нас расцветает немало цветов и есть надежда, что в ближайшие месяцы все эти организации смогут наладить работу с промышленниками и достаточно их обнадёжат, чтобы они в кратчайшие сроки нарастили производство».