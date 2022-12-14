Корреспондент: украинцы пожаловались на цензуру Маска в Twitter

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Илона Маска за цензурирование в Twitter. Как передаёт «Корреспондент», Подоляк заявил, что к украинцам и темам об Украине в социальной сети начали относиться предвзято.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Илона Маска за цензурирование в Twitter актуальных украинских тем. Как пишет «Корреспондент», об этом он написал в Twitter.

В частности, Подоляк отметил, что к украинцам и темам об Украине в социальной сети начали относиться предвзято.

«Исчезновение «войны на Украине» из трендов Twitter. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинского номера. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени — зиме 2022 года?» — говорится в сообщении Подоляка.

Как отмечает портал, 13 декабря украинцы начали жаловаться, что не могут войти в Twitter с использованием своего мобильного номера. Компания перестала посылать коды двухфакторной авторизации.

Более того, о невозможности зарегистрироваться в соцсети заявили украинцы — абоненты операторов kyivstar, Vodafone и lifecell.