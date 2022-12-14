Корреспондент: украинцы пожаловались на цензуру Маска в Twitter

16:40
Эксперт по пожарной безопасности рассказал о правилах покупки фейерверков
Эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко рассказал, как купить качественный и безопасный фейерверк.
16:37
Дзюба — о своей трансферной стоимости: этот кусок мяса не продаётся
Российский нападающий Артём Дзюба иронично высказался о своей трансферной стоимости.
16:35
МИД: Россия не будет просить Германию о возобновлении экономических отношений
Россия не будет просить Германию о возобновлении экономических отношений с ней, немецкие политики должны уяснить это раз и навсегда, заявили в российском МИД.
16:32
Мурашко заявил, что основная доля заболевших в России приходится на вариант гриппа H1N1
Основная доля заболевших гриппом в России приходится на вариант H1N1, так называемый свиной грипп. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
16:31
Полковник в отставке Макгрегор: США сигнализируют о нежелании переговоров по Украине
Бывший советник министра обороны США полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты посылают сигналы России о нежелании вести переговоры по Украине.
16:28
Ари: скоро вся Европа будет извиняться перед Россией и признаваться в любви
Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался об отношении Европы к России.
16:19
Воробьёв заявил о планах по модернизации автовокзала в подмосковном Пушкине
Автовокзал в подмосковном Пушкине будет модернизирован. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.
16:18
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что свиной грипп H1N1 сейчас превалирует в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп H1N1 сейчас превалирует в России.
16:17
Стало известно, почему Дешам усадил Павара в запас после одного матча ЧМ
Стала известна причина, почему защитник сборной Франции Бенжамен Павар провёл на чемпионата мира в Катаре один матч — стартовую игру с командой Австралии.
16:13
Глава Роспотребнадзора Попова назвала напряжённой эпидемиологическую ситуацию в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряжённой эпидемиологическую ситуацию в России. По её словам, рост заболеваемости коронавирусом продолжается четвёртую неделю.
16:10
Депутат Пискарёв: финансируемые Западом СМИ и НПО перешли к организации диверсий в России
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела России перешли к прямой организации диверсий.
16:10
Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа.
16:07
Смолов в соцсетях обратился к Месси
Нападающий сборной России Фёдор Смолов оставил комментарий под публикацией форварда Аргентины Лионеля Месси, посвящённой выходу команды в финал чемпионата мира в Катаре.
16:03
Эксперт Халилов дал советы по технике безопасности в плохую погоду
Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, какие меры необходимо принимать, находясь на улице в плохую погоду.
16:01
Жена Хакими отчитала игрока за то, что он долго шёл к ней на трибуну
Актриса Хиба Абук, супруга футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими, отчитала мужа после матча с командой Португалии на чемпионате мира в Катаре.
15:59
Путин отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растёт, заявил российский президент Владимир Путин.
15:53
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу в связи с протестами
МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Перу без острой необходимости.
15:53
В «Зените» сообщили, когда начнут переговоры с Ловреном по новому контракту
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с игроками, у которых по окончании сезона-2022/23 истекают контракты.
15:52
Попова: четыре российские вакцины противостоят распространённому в России вирусу гриппа
Четыре российские вакцины полностью противостоят распространённому в России вирусу гриппа, сообщила на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова.
15:49
Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак выбирать искусственные ёлки
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев порекомендовал владельцам домашних животных отдавать предпочтение искусственным ёлкам на Новый год.
15:47
Специалист Савченко сравнил выгоду от покупки и аренды квартиры
Основатель и СЕО компании Apple Real Estate Данила Савченко рассказал, как определиться при выборе варианта покупки или аренды квартиры.
15:44
Терапевт Тарадеева напомнила об отложенном появлении первых симптомов свиного гриппа
Врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева заявила, что с момента инфицирования до проявления симптомов свиного гриппа может пройти от 12 часов до 7 дней.
15:42
Исследование: 43% россиян хотели бы отдохнуть в родном городе в новогодние каникулы
Новое исследование показало, что самыми популярными местами для проведения новогодних каникул среди россиян стали их родные города. Такой ответ дали 43% опрошенных.
15:40
El Gráfico: Бразильской конфедерации футбола предъявлен иск на $200 тыс. из-за ситуации с котом
Бразильской конфедерации футбола (CFB) предъявлено обвинение из-за ситуации с котом на пресс-конференции во время чемпионата мира в Катаре.
15:39
Столичные IТ-компании увеличили обороты на треть в январе — октябре
Московские IТ-компании увеличили обороты на треть с января по октябрь 2022 года, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
15:39
В Новосибирске возбуждено дело в отношении врача, оставившего в ноге пациентки салфетку
Врачу областной больницы в Новосибирске предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности в ходе выполнения профессиональных обязанностей.
15:38
Метеоролог Шувалов предупредил о ледяных дождях на Южном Урале в выходные
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на Южный Урал, юг Свердловской области и в Поволжье к выходным придут ледяные дожди.
15:37
Вице-президент РСТ Горин оценил решение Турции взимать с туристов налог на проживание
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин прокомментировал решение властей Турции взимать с туристов налог на проживание в размере 2% с 1 января 2023 года.
15:37
В МЧС предупредили о сильном ветре с порывами до 15 м/с в Петербурге 15 декабря
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Петербурге в четверг, 15 декабря.
15:36
В Ростовской области в 2023 году отремонтируют более 160 участков дорог
В Ростовской области в следующем году отремонтируют 164 участка дорог.
15:34
Postimees: в Эстонии подтвердили задержание россиянина Конощенка по запросу США
Эстонская полиция подтвердила, что по запросу США задержала гражданина России Вадима Конощенка, подозреваемого в «незаконных закупках электроники». Об этом пишет эстонское издание Postimees.
15:29
В Татарстане возбудили дело после сообщений о травмировании младенца
Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий сообщил о возбуждении уголовного дела после информации о травмировании 7-месячного мальчика.
15:28
Габдуллин назвал положительным импульсом решение WBA восстановить в рейтингах российских боксёров
Президент международной Лиги ММА и К-1 Ural FC Радмир Габдуллин прокомментировал решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.
15:27
Диверсанты подорвали в Бердянске Запорожской области подстанцию и опору ЛЭП
В Бердянске Запорожской области подорвана подстанция и опора ЛЭП, сообщил врио главы администрации города Александр Сауленко.
15:18
РИА Новости: Петросян примет участие в чемпионате России в Красноярске
Фигуристка Аделия Петросян выступит на чемпионате России — 2022, который пройдёт в Красноярске.
15:15
Госдума приняла поправки к проекту об ответственности за осквернение георгиевской ленты
Госдума на заседании в среду, 14 декабря, приняла во втором чтении законопроект, согласно которому за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная или административная ответственность.
15:07
Овечкин: я люблю забрасывать шайбы
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о секрете своей результативности.
15:04
Банк «Траст» закрыл сделку по продаже девелопера «Интеко»
Банк непрофильных активов «Траст» продал компанию «Интеко».
15:00
ВС России уничтожили склад ВСУ в Краматорске с тысячами боеприпасов для артиллерии
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Краматорске, на котором хранилось до 2 тыс. реактивных снарядов для РСЗО «Град» и более 3 тыс. артиллерийских снарядов различного калибра.
14:59
МО: уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Каменского
В районе населённого пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
14:58
Любимова приняла участие в Азиатском форуме культурного сотрудничества
Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в панельной сессии Азиатского форума культурного сотрудничества в Гонконге. На сессии также выступили представители Китая, Сингапура, Шри-Ланки, Камбоджи, Лаоса, Непала, Пакистана, Брунея, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама.
14:53
Ривалдо: Месси давно заслужил титул чемпиона мира
Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо высказался об участии нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира в Катаре.
14:50
МО: ВС России на Донецком направлении взяли под контроль часть населённого пункта Водяное
В ходе наступления на Донецком направлении российские военные взяли под контроль основную часть населённого пункта Водяное.
14:50
Армия России поразила пункт управления группировки ВСУ «Лиман» в районе Краматорска
Российская армия нанесла удары по пункту управления оперативно-тактической группировки украинских войск «Лиман» в районе Краматорска в ДНР.
14:47
До 100 украинских военных уничтожены ударами по скоплениям ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении огнём артиллерии ВС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ уничтожены до 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
14:47
РИА Новости: на Собчак подали в суд из-за долга за установку каминов
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск индивидуальной предпринимательницы к телеведущей Ксении Собчак.
14:40
Лидеры частично признанного Косова подписали заявку на членство в ЕС
Президент частично признанного Косова Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на членство в Европейском союзе.
14:40
Шалимов: у Марокко нет шансов на победу в матче с Францией
Российский специалист Игорь Шалимов оценил шансы Марокко в полуфинале чемпионата мира с Францией.
14:39
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году
Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 руб.
14:32
NYT: заговорщики планировали убийство канцлера Шольца
Заговорщики планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца во время переворота.