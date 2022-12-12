Hill: «вам должно быть стыдно» — призыв Маска судить Фаучи вызвал бурю гнева в американском истеблишменте
Позже он поделился мемом, на котором Фаучи якобы говорит Байдену: «Ещё один карантин, мой король».
Между тем конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин отреагировала на комментарий Маска о Фаучи, написав следующее: «Я подтверждаю ваши местоимения, Илон».
Маск пытался представить себя борцом за свободу слова и рупором общественности, используя латинскую фразу Vox Populi, Vox Dei, что означает: «Глас народа — глас Божий». Он также провёл опрос среди пользователей Twitter о восстановлении заблокированной учётной записи бывшего президента США Дональда Трампа и о том, должны ли заблокированные пользователи получить «амнистию».
В начале пандемии COVID-19 Маск назвал озабоченность по поводу вируса «глупой», а после того, как он возглавил Twitter в конце октября этого года, он отказался от политики компании в отношении дезинформации по COVID-19.
* Отсылка к публикациям трансгендеров, в которых они указывают, какие местоимения по отношению к ним следует использовать (прим. ИноТВ).
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