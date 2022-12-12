Hill: «вам должно быть стыдно» — призыв Маска судить Фаучи вызвал бурю гнева в американском истеблишменте

Глава Twitter Илон Маск призвал к уголовному преследованию Энтони Фаучи, главного медицинского советника президента Джо Байдена, который руководил действиями США в ответ на пандемию COVID-19 с самого её начала, сообщает The Hill. Его призыв, как отмечает издание, вызвал резкую негативную реакцию.



«Мои местоимения* — судить/Фаучи», — написал Маск в Twitter.



Позже он поделился мемом, на котором Фаучи якобы говорит Байдену: «Ещё один карантин, мой король».

Законодатели и другие официальные лица встали на защиту Фаучи в сети.

«Я большой поклонник доктора Фаучи и того, как он спокойно провёл нашу страну через кризис, — заявила Эми Клобушар, сенатор-демократ от штата Миннесота. — Заигрывание с отрицателями вакцин не кажется разумной бизнес-стратегией, но вопрос вот в чём: можете ли вы просто оставить хорошего человека в покое в своей, казалось бы, бесконечной погоне за вниманием?».

Конгрессмен-демократ Дин Филлипс написал в Twitter: «Это Америка. Вы можете выбирать любые местоимения, какие вам заблагорассудится. Но Энтони Фаучи, вероятно, спас больше человеческих жизней, чем любой другой живущий в мире человек. Вам должно быть стыдно».

А бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал Фаучи «национальным героем» и обвинил Маска в разжигании ненависти.

«Доктор Фаучи — национальный герой, которого будущие поколения будут помнить за его врождённую доброту и большой вклад в общественное здравоохранение. Несмотря на ваш успех в бизнесе, вас больше всего будут помнить за разжигание общественной ненависти и разногласий. У вас, возможно, есть деньги, но нет класса», — заявил Бреннан в ответ Маску.

Конгрессмен-демократ Ричи Торрес заявил, что Маск «хочет уголовного преследования Энтони Фаучи, поскольку последний с ним не согласен», и раскритиковал главу Twitter за лицемерие, напомнив ему о его же собственных заявлениях относительно свободы слова.



Между тем конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин отреагировала на комментарий Маска о Фаучи, написав следующее: «Я подтверждаю ваши местоимения, Илон».

Как напоминает издание, после приобретения Маском соцсети Twitter резко возросло беспокойство по поводу модерации контента на платформе, и появились сообщения о всплеске на этом ресурсе расистских и антисемитских сообщений.



Маск пытался представить себя борцом за свободу слова и рупором общественности, используя латинскую фразу Vox Populi, Vox Dei, что означает: «Глас народа — глас Божий». Он также провёл опрос среди пользователей Twitter о восстановлении заблокированной учётной записи бывшего президента США Дональда Трампа и о том, должны ли заблокированные пользователи получить «амнистию».



В начале пандемии COVID-19 Маск назвал озабоченность по поводу вируса «глупой», а после того, как он возглавил Twitter в конце октября этого года, он отказался от политики компании в отношении дезинформации по COVID-19.



* Отсылка к публикациям трансгендеров, в которых они указывают, какие местоимения по отношению к ним следует использовать (прим. ИноТВ).