WION: Китай продолжает смягчать коронавирусную политику — власти анонсировали ликвидацию отслеживающего приложения

Китайское мобильное приложение, отслеживающее местоположение людей, будет ликвидировано, сообщает WION, со ссылкой на заявление китайских властей. Отмечается, что Пекин продолжает смягчать свою политику «нулевой терпимости» к коронавирусу: власти уже ввели послабления в тестировании, отменили ограничения на передвижения внутри страны и позволили проводить самоизоляцию дома.

Китай анонсировал планы по ликвидации основного мобильного приложения, отслеживающего заражённых коронавирусом — всего лишь спустя несколько дней после начала смягчения политики нулевой терпимости к коронавирусу. Начиная со вторника правительственное отслеживающее приложение будет удалено. Это приложение отслеживает перемещения людей, используя сигнал с мобильных телефонов. Оно вычисляет людей в районах с высоким риском заражения и контролирует их поездки за пределы региона.

Это мобильное приложение стало основной китайской стратегии «нулевой терпимости» к коронавирусу, а также была основным фактором реакции Пекина на пандемию. Новость об удалении приложения появилась после того, как на прошлой неделе ввели послабления для тестирования на коронавирус и отменили ограничения на передвижения внутри страны, а заражённым людям, наконец, позволили проводить карантин дома, а не в специальных центрах.

Тем временем, на прошлой неделе в Китае также снизилось число заражений. По сообщениям китайских властей, в минувшее воскресенье было выявлено 1800 случаев заражения. Этот показатель намного ниже, чем число заражений в субботу, однако многие эксперты говорят о том, что дневной показатель заражений уже не является надёжным индикатором, поскольку обязательное тестирование на коронавирус было резко сокращено.

По всей стране также быстро закрываются центры тестирования на коронавирус: появляются видео, на которых видны длинные очереди, образующиеся возле остающихся центров. На этом фоне, в минувшее воскресенье ведущий китайский эпидемиолог предупредил о грядущей новой вспышке заболеваний коронавирусом. Чжун Наньшань заявил, что «омикрон» быстро распространяется, добавив, что один заражённый человек может передать его 22 другим людям.

Пекин наращивает свою медицинскую инфраструктуру, готовясь к ожидаемой вспышке заражений. Власти создают дополнительные отделы интенсивной терапии, а также укрепляют госпитали. Ближайшие дни станут вызовом для Китая: часть населения страны по-прежнему не вакцинирована, а те, кто привился, получили менее эффективные компоненты. Многие китайские граждане обеспокоены за своё здоровье: особенно это касается старшего поколения.

ЧАНГ, житель Пекина: Тем, кто боится, я думаю, нужно объяснить так: большинство людей поддерживают возвращение к нормальности. Наше благосостояние важнее, чем риск заболеть. Влияние, которое пандемия оказала на наше общество, далеко не ограничивается вопросами здоровья. Наше благосостояние важнее.

Дата выхода в эфир: 12 декабря 2022 года